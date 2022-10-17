Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры - 17.10.2022 Украина.ру
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Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры
Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры - 17.10.2022 Украина.ру
Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры
В сети появилась запись эфира американского телеканала Local 4 News, где вместо звуков чёрной дыры показали обращение Владимира Зеленского
2022-10-17T14:41
2022-10-17T14:41
новости
владимир зеленский
сша
черная дыра
тв
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Ведущие новостного выпуска хотели прослушать звук, который испускает чёрная дыра в космосе при выбросе газов. Однако в редакции произошёл технический сбой, и вместо аудиотрека телезрителям был продемонстрирован фрагмент видеообращения Зеленского, что вызвало смех в студии.Пользователи сети иронизируют, что президент Украины и вправду является "чёрной дырой" для зарубежных денег.
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новости, владимир зеленский, сша, черная дыра, тв
Новости, Владимир Зеленский, США, черная дыра, ТВ

Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры

14:41 17.10.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В сети появилась запись эфира американского телеканала Local 4 News, где вместо звуков чёрной дыры показали обращение Владимира Зеленского
Ведущие новостного выпуска хотели прослушать звук, который испускает чёрная дыра в космосе при выбросе газов. Однако в редакции произошёл технический сбой, и вместо аудиотрека телезрителям был продемонстрирован фрагмент видеообращения Зеленского, что вызвало смех в студии.
Пользователи сети иронизируют, что президент Украины и вправду является "чёрной дырой" для зарубежных денег.
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАчерная дыраТВ
 
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