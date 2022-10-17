https://ukraina.ru/20221017/1039808282.html

Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры

Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры - 17.10.2022 Украина.ру

Зеленский появился на американском ТВ в качестве черной дыры

В сети появилась запись эфира американского телеканала Local 4 News, где вместо звуков чёрной дыры показали обращение Владимира Зеленского

2022-10-17T14:41

2022-10-17T14:41

2022-10-17T14:41

новости

владимир зеленский

сша

черная дыра

тв

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Ведущие новостного выпуска хотели прослушать звук, который испускает чёрная дыра в космосе при выбросе газов. Однако в редакции произошёл технический сбой, и вместо аудиотрека телезрителям был продемонстрирован фрагмент видеообращения Зеленского, что вызвало смех в студии.Пользователи сети иронизируют, что президент Украины и вправду является "чёрной дырой" для зарубежных денег.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, сша, черная дыра, тв