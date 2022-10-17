Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины - 17.10.2022 Украина.ру
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Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины
Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины - 17.10.2022 Украина.ру
Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский раскритиковал своего советника Антона Геращенко, который предложил украинцам стрелять по дронам из своего оружия. Об этом 17 октября пишут журналисты украинского издания "Бабель"
2022-10-17T13:59
2022-10-17T13:59
новости
антон геращенко
дроны
мвд
украина
герань
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Огнестрельная стрельба гражданскими лицами по беспилотным аппаратам может привести к трагичным последствиям, заявил Монастырский. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко посоветовал всем вооружённым гражданам Украины стрелять по беспилотникам, как только они слышат звуки их работы. С таким предложением он обратился и к владельцам нарезного оружия.
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новости, антон геращенко, дроны, мвд, украина, герань
Новости, Антон Геращенко, дроны, МВД, Украина, Герань

Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины

13:59 17.10.2022
 
Киев многоэтажка попадание
Киев многоэтажка попадание
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский раскритиковал своего советника Антона Геращенко, который предложил украинцам стрелять по дронам из своего оружия. Об этом 17 октября пишут журналисты украинского издания "Бабель"
Огнестрельная стрельба гражданскими лицами по беспилотным аппаратам может привести к трагичным последствиям, заявил Монастырский.
"Если мы говорим о сплошной стрельбе, которая может производиться гражданскими, особенно из окон многоэтажек, я считаю, что это может привести к трагическим последствиям", - сказал Монастырский.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко посоветовал всем вооружённым гражданам Украины стрелять по беспилотникам, как только они слышат звуки их работы. С таким предложением он обратился и к владельцам нарезного оружия.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:31
Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань"Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал сбивать беспилотники "Герань-2" из стрелкового оружия. Об этом он написал 17 октября в своем Telegram-канале
 
НовостиАнтон ГеращенкодроныМВДУкраинаГерань
 
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