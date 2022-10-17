https://ukraina.ru/20221017/1039807225.html

Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины

Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины - 17.10.2022 Украина.ру

Предложение Геращенко стрелять по дронам приведет к трагичным последствиям - МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский раскритиковал своего советника Антона Геращенко, который предложил украинцам стрелять по дронам из своего оружия. Об этом 17 октября пишут журналисты украинского издания "Бабель"

2022-10-17T13:59

2022-10-17T13:59

2022-10-17T13:59

новости

антон геращенко

дроны

мвд

украина

герань

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Огнестрельная стрельба гражданскими лицами по беспилотным аппаратам может привести к трагичным последствиям, заявил Монастырский. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко посоветовал всем вооружённым гражданам Украины стрелять по беспилотникам, как только они слышат звуки их работы. С таким предложением он обратился и к владельцам нарезного оружия.

https://ukraina.ru/20221017/1039799420.html

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новости, антон геращенко, дроны, мвд, украина, герань