https://ukraina.ru/20221017/1039804396.html

Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло

Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло - 17.10.2022 Украина.ру

Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло

Вожу знакомство с высоченным профессором, который когда-то лихо сыграл заглавную роль в фильме про баскетболистов "Центровой из поднебесья". Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T15:26

2022-10-17T15:26

2022-10-17T15:26

мнения

кнр (китай)

саммит

астана

центральная азия

владимир путин

запад

россия

азия

эмомали рахмон

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Вожу знакомство с высоченным профессором, который когда-то лихо сыграл заглавную роль в фильме про баскетболистов "Центровой из поднебесья". Вспомнил, почему-то, о нем, когда наблюдал за Саммитом стран Центральной Азии в Астане. Сложное такое название у организации, которая собрала лидеров этого экзотичного региона, да еще как магнитом притянула элиту неблизких соседей от Южной Кореи до Израиля, от Ирана до Турции. Про Россию уже не говорю.А название - не только сложное, но чрезмерно, на мой вкус, протокольное: "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Впрочем, ладно. Потом придумается что-то более звонкое.Так вот. Что-то мне подсказывает, что былая геополитическая периферия, географическая провинция становится пусть не центром, но серьезным самостоятельным субъектом влияния на мировые процессы. Их не втянула в свою орбиту Поднебесная, как ожидалось. Они выстояли перед ухаживанием Запада, что удивило. Пытаются строить паритетные отношения с РФ, к чему обе стороны концептуально не вполне пока готовы. Отсюда, кстати, и такое количество вип-партнеров и наблюдателей. Отсюда и восклицание белорусского президента: "Настало время Азии!" Отсюда и откровенные пикировки лидеров.Местная пресса чуть ли не главной интригой встречи посчитала полемику на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона и российского лидера Владимира Путина. Да, "Основатель мира" (так его величают по Конституции) - известный правдолюб. Он умеет и любит со всей колхозной прямотой резануть в глаза собеседникам нечто не лицеприятное. Прямо как Лукашенко, только с восточным колоритом и кишлачной магией. Он и сказал! Точнее спросил.Типа "ты меня уважаешь?" И выразил сомнение, что большие державы искренне и конкретно уважают страны малые, особенно не имеющих нефтегазовые ресурсы. Хотя, формально, юридически все страны равны по международным правам и обязанностям.Мда. В "святые девяностые" я бы ему поаплодировал. Тогда меня дико раздражало лицемерие младолибералов, которые постоянно тарахтели про свою гиперценность - "равенство", особенно международное, при этом пресмыкаясь перед богатыми странами и унижая бедные.Мне врезался в память характерный эпизод. В зал официальный делегаций ташкентского порта стремительно вошел, а точнее просто ввалился заместитель ельцинской президентской администрации. Один из топовых демократов той поры. Тут же послал местных сопровождающих в бар за вискарем. С минуту изумленно смотрел на черную этикетку, а потом заорал: "Вы че, меня за лоха держите? Тащите хотя бы золотой или зеленый лейбл".В баре такого "лейбла" не оказалось. Послали молодого министра из свиты в соседнюю гостиницу. Вылет борта задержали. Беспокойный гурман сказал, что никто никуда не летит, пока он не накатит привычного пойла…Я тогда подумал: а как бы эти "равноправные" отнеслись к зеркальному куражу узбекского чиновника в Домодедово?..Короче, в то удивительное время наивных надежд, безумных иллюзий, пустых обещаний и дремучего ханжества, я бы сам топил за взаимное уважение и почитание между всеми суверенными субъектами права. В абстрактном смысле.Но треснуло право, реальность порвала в куски имитацию. Когда, например, помощник госсекретаря самих Штатов Лиза Кеннеди заявляет, что их страна видит в Узбекистане "равноправного партнера", мне даже не смешно. Вот уж действительно держат всех за лохов.Хотя именно Штаты первыми поняли, что наступает эпоха, когда уважать будут "не по паспорту, а по лицу". Отсюда и военный бюджет, сопоставимый с суммарным бюджетом всего мира, и беспредельная ярость и бескомпромиссность в отстаивании своего статуса гегемона планеты.Хотя я Штатам безумно благодарен. Именно они показали миру, что наступает новое время, когда слово подминается делом. Когда уважение нужно заслужить поступками, а не уступками. Когда "уважать" не на словах, а на деле будут сильных. Или стильных. Или креативных…Увидел в большом турецком городе небольшой, но аккуратный парк имени моего давнего замечательного знакомца Чингиза Айтматова. Уважают турки маленькую Киргизию! Сама Турция на упомянутом форуме решила с Россией строить громадный международный газовый хаб. Представляю, как ее еще больше зауважают в мире. Узбекистан сделал то, чего не удавалось великим державам - посадил за стол переговоров неуживчивых лидеров Таджикистана и Кыргызстана. Респект!Короче, прошло время нытья. Наступает время конкретных дел. Центральная Азия в этом плане неожиданно начала опережать не только квелую Европу, но и мускулистый Китай. Раньше ее страны частенько повторяли "китайскую грамоту". А сейчас я с легким злорадством смотрю, как на Юбилейном и потому знаковом Съезде компартии Китая повторяют многие смыслы недавних саммитов в Самарканде и Астане: от геополитической многополюсности мира до примата культуры над экономикой.Оказывается, ситуация меняется. Все больше возникает мировых ситуаций, где замешаны "центровые" из Центральной Азии. Они, кстати, говорили на своих саммитах и об Украине - но не в плане войны, а в плане мира. Там это - главная ценность.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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мнения, кнр (китай), саммит, астана, центральная азия, владимир путин, запад, россия, азия, эмомали рахмон, таджикистан, александр лукашенко, узбекистан, сша, украина