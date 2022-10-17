Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло - 17.10.2022 Украина.ру
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Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло
Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло - 17.10.2022 Украина.ру
Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло
Вожу знакомство с высоченным профессором, который когда-то лихо сыграл заглавную роль в фильме про баскетболистов "Центровой из поднебесья". Украина.ру, 17.10.2022
2022-10-17T15:26
2022-10-17T15:26
мнения
кнр (китай)
саммит
астана
центральная азия
владимир путин
запад
россия
азия
эмомали рахмон
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Вожу знакомство с высоченным профессором, который когда-то лихо сыграл заглавную роль в фильме про баскетболистов "Центровой из поднебесья". Вспомнил, почему-то, о нем, когда наблюдал за Саммитом стран Центральной Азии в Астане. Сложное такое название у организации, которая собрала лидеров этого экзотичного региона, да еще как магнитом притянула элиту неблизких соседей от Южной Кореи до Израиля, от Ирана до Турции. Про Россию уже не говорю.А название - не только сложное, но чрезмерно, на мой вкус, протокольное: "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Впрочем, ладно. Потом придумается что-то более звонкое.Так вот. Что-то мне подсказывает, что былая геополитическая периферия, географическая провинция становится пусть не центром, но серьезным самостоятельным субъектом влияния на мировые процессы. Их не втянула в свою орбиту Поднебесная, как ожидалось. Они выстояли перед ухаживанием Запада, что удивило. Пытаются строить паритетные отношения с РФ, к чему обе стороны концептуально не вполне пока готовы. Отсюда, кстати, и такое количество вип-партнеров и наблюдателей. Отсюда и восклицание белорусского президента: "Настало время Азии!" Отсюда и откровенные пикировки лидеров.Местная пресса чуть ли не главной интригой встречи посчитала полемику на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона и российского лидера Владимира Путина. Да, "Основатель мира" (так его величают по Конституции) - известный правдолюб. Он умеет и любит со всей колхозной прямотой резануть в глаза собеседникам нечто не лицеприятное. Прямо как Лукашенко, только с восточным колоритом и кишлачной магией. Он и сказал! Точнее спросил.Типа "ты меня уважаешь?" И выразил сомнение, что большие державы искренне и конкретно уважают страны малые, особенно не имеющих нефтегазовые ресурсы. Хотя, формально, юридически все страны равны по международным правам и обязанностям.Мда. В "святые девяностые" я бы ему поаплодировал. Тогда меня дико раздражало лицемерие младолибералов, которые постоянно тарахтели про свою гиперценность - "равенство", особенно международное, при этом пресмыкаясь перед богатыми странами и унижая бедные.Мне врезался в память характерный эпизод. В зал официальный делегаций ташкентского порта стремительно вошел, а точнее просто ввалился заместитель ельцинской президентской администрации. Один из топовых демократов той поры. Тут же послал местных сопровождающих в бар за вискарем. С минуту изумленно смотрел на черную этикетку, а потом заорал: "Вы че, меня за лоха держите? Тащите хотя бы золотой или зеленый лейбл".В баре такого "лейбла" не оказалось. Послали молодого министра из свиты в соседнюю гостиницу. Вылет борта задержали. Беспокойный гурман сказал, что никто никуда не летит, пока он не накатит привычного пойла…Я тогда подумал: а как бы эти "равноправные" отнеслись к зеркальному куражу узбекского чиновника в Домодедово?..Короче, в то удивительное время наивных надежд, безумных иллюзий, пустых обещаний и дремучего ханжества, я бы сам топил за взаимное уважение и почитание между всеми суверенными субъектами права. В абстрактном смысле.Но треснуло право, реальность порвала в куски имитацию. Когда, например, помощник госсекретаря самих Штатов Лиза Кеннеди заявляет, что их страна видит в Узбекистане "равноправного партнера", мне даже не смешно. Вот уж действительно держат всех за лохов.Хотя именно Штаты первыми поняли, что наступает эпоха, когда уважать будут "не по паспорту, а по лицу". Отсюда и военный бюджет, сопоставимый с суммарным бюджетом всего мира, и беспредельная ярость и бескомпромиссность в отстаивании своего статуса гегемона планеты.Хотя я Штатам безумно благодарен. Именно они показали миру, что наступает новое время, когда слово подминается делом. Когда уважение нужно заслужить поступками, а не уступками. Когда "уважать" не на словах, а на деле будут сильных. Или стильных. Или креативных…Увидел в большом турецком городе небольшой, но аккуратный парк имени моего давнего замечательного знакомца Чингиза Айтматова. Уважают турки маленькую Киргизию! Сама Турция на упомянутом форуме решила с Россией строить громадный международный газовый хаб. Представляю, как ее еще больше зауважают в мире. Узбекистан сделал то, чего не удавалось великим державам - посадил за стол переговоров неуживчивых лидеров Таджикистана и Кыргызстана. Респект!Короче, прошло время нытья. Наступает время конкретных дел. Центральная Азия в этом плане неожиданно начала опережать не только квелую Европу, но и мускулистый Китай. Раньше ее страны частенько повторяли "китайскую грамоту". А сейчас я с легким злорадством смотрю, как на Юбилейном и потому знаковом Съезде компартии Китая повторяют многие смыслы недавних саммитов в Самарканде и Астане: от геополитической многополюсности мира до примата культуры над экономикой.Оказывается, ситуация меняется. Все больше возникает мировых ситуаций, где замешаны "центровые" из Центральной Азии. Они, кстати, говорили на своих саммитах и об Украине - но не в плане войны, а в плане мира. Там это - главная ценность.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20221010/1039548992.html
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Дмитрий Выдрин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, кнр (китай), саммит, астана, центральная азия, владимир путин, запад, россия, азия, эмомали рахмон, таджикистан, александр лукашенко, узбекистан, сша, украина
Мнения, КНР (Китай), саммит, Астана, Центральная Азия, Владимир Путин, Запад, Россия, Азия, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Александр Лукашенко, Узбекистан, США, Украина

Центровые не из Поднебесной. Время нытья прошло

15:26 17.10.2022
 
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкVI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
© Пресс-служба президента Казахстана
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политический технолог
Все материалы
Вожу знакомство с высоченным профессором, который когда-то лихо сыграл заглавную роль в фильме про баскетболистов "Центровой из поднебесья".
Вспомнил, почему-то, о нем, когда наблюдал за Саммитом стран Центральной Азии в Астане. Сложное такое название у организации, которая собрала лидеров этого экзотичного региона, да еще как магнитом притянула элиту неблизких соседей от Южной Кореи до Израиля, от Ирана до Турции.
Про Россию уже не говорю.
А название - не только сложное, но чрезмерно, на мой вкус, протокольное: "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Впрочем, ладно. Потом придумается что-то более звонкое.
Так вот. Что-то мне подсказывает, что былая геополитическая периферия, географическая провинция становится пусть не центром, но серьезным самостоятельным субъектом влияния на мировые процессы.
Их не втянула в свою орбиту Поднебесная, как ожидалось. Они выстояли перед ухаживанием Запада, что удивило. Пытаются строить паритетные отношения с РФ, к чему обе стороны концептуально не вполне пока готовы.
Отсюда, кстати, и такое количество вип-партнеров и наблюдателей. Отсюда и восклицание белорусского президента: "Настало время Азии!" Отсюда и откровенные пикировки лидеров.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Местная пресса чуть ли не главной интригой встречи посчитала полемику на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона и российского лидера Владимира Путина. Да, "Основатель мира" (так его величают по Конституции) - известный правдолюб. Он умеет и любит со всей колхозной прямотой резануть в глаза собеседникам нечто не лицеприятное.
Прямо как Лукашенко, только с восточным колоритом и кишлачной магией. Он и сказал! Точнее спросил.
Типа "ты меня уважаешь?" И выразил сомнение, что большие державы искренне и конкретно уважают страны малые, особенно не имеющих нефтегазовые ресурсы. Хотя, формально, юридически все страны равны по международным правам и обязанностям.
Мда. В "святые девяностые" я бы ему поаплодировал. Тогда меня дико раздражало лицемерие младолибералов, которые постоянно тарахтели про свою гиперценность - "равенство", особенно международное, при этом пресмыкаясь перед богатыми странами и унижая бедные.
Мне врезался в память характерный эпизод. В зал официальный делегаций ташкентского порта стремительно вошел, а точнее просто ввалился заместитель ельцинской президентской администрации. Один из топовых демократов той поры. Тут же послал местных сопровождающих в бар за вискарем.
С минуту изумленно смотрел на черную этикетку, а потом заорал: "Вы че, меня за лоха держите? Тащите хотя бы золотой или зеленый лейбл".
В баре такого "лейбла" не оказалось. Послали молодого министра из свиты в соседнюю гостиницу. Вылет борта задержали. Беспокойный гурман сказал, что никто никуда не летит, пока он не накатит привычного пойла…
Я тогда подумал: а как бы эти "равноправные" отнеслись к зеркальному куражу узбекского чиновника в Домодедово?..
Военные учения ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:11
Украина разрушает ОДКБ. США отрывают от России Центральную Азию
Короче, в то удивительное время наивных надежд, безумных иллюзий, пустых обещаний и дремучего ханжества, я бы сам топил за взаимное уважение и почитание между всеми суверенными субъектами права. В абстрактном смысле.
Но треснуло право, реальность порвала в куски имитацию. Когда, например, помощник госсекретаря самих Штатов Лиза Кеннеди заявляет, что их страна видит в Узбекистане "равноправного партнера", мне даже не смешно. Вот уж действительно держат всех за лохов.
Хотя именно Штаты первыми поняли, что наступает эпоха, когда уважать будут "не по паспорту, а по лицу". Отсюда и военный бюджет, сопоставимый с суммарным бюджетом всего мира, и беспредельная ярость и бескомпромиссность в отстаивании своего статуса гегемона планеты.
Хотя я Штатам безумно благодарен. Именно они показали миру, что наступает новое время, когда слово подминается делом. Когда уважение нужно заслужить поступками, а не уступками. Когда "уважать" не на словах, а на деле будут сильных. Или стильных. Или креативных…
Увидел в большом турецком городе небольшой, но аккуратный парк имени моего давнего замечательного знакомца Чингиза Айтматова. Уважают турки маленькую Киргизию! Сама Турция на упомянутом форуме решила с Россией строить громадный международный газовый хаб. Представляю, как ее еще больше зауважают в мире.
Узбекистан сделал то, чего не удавалось великим державам - посадил за стол переговоров неуживчивых лидеров Таджикистана и Кыргызстана. Респект!
Короче, прошло время нытья. Наступает время конкретных дел. Центральная Азия в этом плане неожиданно начала опережать не только квелую Европу, но и мускулистый Китай.
Раньше ее страны частенько повторяли "китайскую грамоту". А сейчас я с легким злорадством смотрю, как на Юбилейном и потому знаковом Съезде компартии Китая повторяют многие смыслы недавних саммитов в Самарканде и Астане: от геополитической многополюсности мира до примата культуры над экономикой.
Оказывается, ситуация меняется. Все больше возникает мировых ситуаций, где замешаны "центровые" из Центральной Азии. Они, кстати, говорили на своих саммитах и об Украине - но не в плане войны, а в плане мира.
Там это - главная ценность.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
11 октября, 15:00
Фактор Средней Азии. Эрдоган, возможно, встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис
 
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