https://ukraina.ru/20221017/1039802773.html
ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны
ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны - 17.10.2022 Украина.ру
ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны
Вооруженные силы России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 17 октября сообщили в Минобороны РФ
2022-10-17T13:02
2022-10-17T13:02
2022-10-17T13:09
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энергетика
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"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.С утра по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Местные власти заявляли о взрывах в некоторых городах.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру. Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, взрывы, оружие, украина, энергетика, спецоперация, вс рф
Новости, взрывы, оружие, Украина, энергетика, Спецоперация, ВС РФ
ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны
13:02 17.10.2022 (обновлено: 13:09 17.10.2022)
Вооруженные силы России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 17 октября сообщили в Минобороны РФ
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
С утра по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Местные власти заявляли о взрывах в некоторых городах.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.