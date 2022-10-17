ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны - 17.10.2022 Украина.ру
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ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны
ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны - 17.10.2022 Украина.ру
ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны
Вооруженные силы России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 17 октября сообщили в Минобороны РФ
2022-10-17T13:02
2022-10-17T13:09
новости
взрывы
оружие
украина
энергетика
спецоперация
вс рф
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"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.С утра по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Местные власти заявляли о взрывах в некоторых городах.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру. Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, взрывы, оружие, украина, энергетика, спецоперация, вс рф
Новости, взрывы, оружие, Украина, энергетика, Спецоперация, ВС РФ

ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетике Украины – Минобороны

13:02 17.10.2022 (обновлено: 13:09 17.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 17 октября сообщили в Минобороны РФ
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
С утра по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Местные власти заявляли о взрывах в некоторых городах.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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