Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники - 17.10.2022 Украина.ру
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Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники - 17.10.2022 Украина.ру
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники
Минобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства
2022-10-17T12:47
2022-10-17T12:47
белоруссия
граница
новости
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"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - сказано в материале. Основными целями мероприятий по усилению границы назвали - обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов".Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.
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белоруссия, граница, новости
Белоруссия, граница, Новости

Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники

12:47 17.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Минобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства
"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - сказано в материале.

Основными целями мероприятий по усилению границы назвали - обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов".

"С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - отметили в ведомстве.

Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.
 
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