https://ukraina.ru/20221017/1039801718.html
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники - 17.10.2022 Украина.ру
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники
Минобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства
2022-10-17T12:47
2022-10-17T12:47
2022-10-17T12:47
белоруссия
граница
новости
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"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - сказано в материале. Основными целями мероприятий по усилению границы назвали - обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов".Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белоруссия, граница, новости
Белоруссия, граница, Новости
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники
Минобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства
"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - сказано в материале.
Основными целями мероприятий по усилению границы назвали - обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов".
"С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - отметили в ведомстве.
Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.