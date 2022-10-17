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Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники

Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники - 17.10.2022 Украина.ру

Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техники

Минобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства

2022-10-17T12:47

2022-10-17T12:47

2022-10-17T12:47

белоруссия

граница

новости

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"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - сказано в материале. Основными целями мероприятий по усилению границы назвали - обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов".Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.

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белоруссия, граница, новости