https://ukraina.ru/20221017/1039799420.html
Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань"
Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань" - 17.10.2022 Украина.ру
Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань"
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал сбивать беспилотники "Герань-2" из стрелкового оружия. Об этом он написал 17 октября в своем Telegram-канале
2022-10-17T12:31
2022-10-17T12:31
2022-10-17T12:35
новости
антон геращенко
украина
дроны
беспилотники
герань
украинцы
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Геращенко обратился к полицейским, охотникам и владельцам нарезного оружия..В сети ранее появились фото и видео киевских полицейских, стреляющих по беспилотникам из автоматов и пистолетов.Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, со свойственным ему цинизмом, пошутил на эту тему: "Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит "Шахед" в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролёту некоторое нерядовое разнообразие".Он написал, что тоже хотел выстрелить, но не успел.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, антон геращенко, украина, дроны, беспилотники, герань, украинцы
Новости, Антон Геращенко, Украина, дроны, беспилотники, Герань, украинцы
Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань"
12:31 17.10.2022 (обновлено: 12:35 17.10.2022)
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал сбивать беспилотники "Герань-2" из стрелкового оружия. Об этом он написал 17 октября в своем Telegram-канале
"Шахиды" (иранское название "Гераней" - ред.) можно сбивать. Как только слышишь звук "Шахида", и рядом у тебя есть оружие, это можно и нужно делать.
Геращенко обратился к полицейским, охотникам и владельцам нарезного оружия..
В сети ранее появились фото и видео киевских полицейских, стреляющих по беспилотникам из автоматов и пистолетов.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, со свойственным ему цинизмом, пошутил на эту тему: "Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит "Шахед" в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролёту некоторое нерядовое разнообразие".
Он написал, что тоже хотел выстрелить, но не успел.