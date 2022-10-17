https://ukraina.ru/20221017/1039799420.html

Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань"

Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань" - 17.10.2022 Украина.ру

Власти призвали украинцев самим сбивать беспилотники "Герань"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал сбивать беспилотники "Герань-2" из стрелкового оружия. Об этом он написал 17 октября в своем Telegram-канале

2022-10-17T12:31

2022-10-17T12:31

2022-10-17T12:35

новости

антон геращенко

украина

дроны

беспилотники

герань

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039798862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d4b4f09493835a31d1629d4b51fb10c.jpg

Геращенко обратился к полицейским, охотникам и владельцам нарезного оружия..В сети ранее появились фото и видео киевских полицейских, стреляющих по беспилотникам из автоматов и пистолетов.Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, со свойственным ему цинизмом, пошутил на эту тему: "Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит "Шахед" в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролёту некоторое нерядовое разнообразие".Он написал, что тоже хотел выстрелить, но не успел.

https://ukraina.ru/20221017/1039798484.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, антон геращенко, украина, дроны, беспилотники, герань, украинцы