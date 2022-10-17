https://ukraina.ru/20221017/1039797609.html
"Выдержка и мудрость": Медведев прокомментировал позицию Компартии Китая в отношении украинского кризиса
"Выдержка и мудрость": Медведев прокомментировал позицию Компартии Китая в отношении украинского кризиса - 17.10.2022 Украина.ру
"Выдержка и мудрость": Медведев прокомментировал позицию Компартии Китая в отношении украинского кризиса
Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса. Об этом 17 октября заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая
2022-10-17T11:34
2022-10-17T11:34
2022-10-17T11:39
китай
медведев
украина
си цзиньпин
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В письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США и их партнёров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам."В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня. Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией.Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая. Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.
https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html
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китай, медведев, украина, си цзиньпин
"Выдержка и мудрость": Медведев прокомментировал позицию Компартии Китая в отношении украинского кризиса
11:34 17.10.2022 (обновлено: 11:39 17.10.2022)
Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса. Об этом 17 октября заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая
В письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США и их партнёров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам.
"В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.
По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня.
Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией.
"С удовлетворением отмечаем выдержку и мудрость руководства КНР, проводящего сбалансированную ответственную политику в этой непростой ситуации", - отметил председатель ЕР.
Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая.
Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.