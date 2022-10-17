https://ukraina.ru/20221017/1039794761.html
В Харькове не работает метро
В Харькове не работает метро - 17.10.2022 Украина.ру
В Харькове не работает метро
В пресс-службе Харьковского метрополитена 17 октября сообщили, что из-за "технических причин" движение поездов временно остановлено
2022-10-17T10:47
2022-10-17T10:47
2022-10-17T10:47
новости
харьков
метро
метрополитен
свет
движение
поезда
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Отдельные районы Харькова остались без электроснабжения, в городе прекращена работа метрополитена.Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет.Ранее в понедельник во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что один из дронов "Герань-2" ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве.
https://ukraina.ru/20221017/1039792553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, метро, метрополитен, свет, движение, поезда
Новости, Харьков, метро, метрополитен, свет, движение, поезда
В Харькове не работает метро
В пресс-службе Харьковского метрополитена 17 октября сообщили, что из-за "технических причин" движение поездов временно остановлено
Отдельные районы Харькова остались без электроснабжения, в городе прекращена работа метрополитена.
"По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена", - говорится в сообщении компании.
Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет.
Ранее в понедельник во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что один из дронов "Герань-2" ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве.