В Харькове не работает метро - 17.10.2022 Украина.ру
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В Харькове не работает метро
В Харькове не работает метро - 17.10.2022 Украина.ру
В Харькове не работает метро
В пресс-службе Харьковского метрополитена 17 октября сообщили, что из-за "технических причин" движение поездов временно остановлено
2022-10-17T10:47
2022-10-17T10:47
новости
харьков
метро
метрополитен
свет
движение
поезда
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Отдельные районы Харькова остались без электроснабжения, в городе прекращена работа метрополитена.Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет.Ранее в понедельник во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что один из дронов "Герань-2" ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве.
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новости, харьков, метро, метрополитен, свет, движение, поезда
Новости, Харьков, метро, метрополитен, свет, движение, поезда

В Харькове не работает метро

10:47 17.10.2022
 
© mirmetro.net/ А.Афейчук (metro275)метро Харьков
метро Харьков
© mirmetro.net/ А.Афейчук (metro275)
Читать в
В пресс-службе Харьковского метрополитена 17 октября сообщили, что из-за "технических причин" движение поездов временно остановлено
Отдельные районы Харькова остались без электроснабжения, в городе прекращена работа метрополитена.
"По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена", - говорится в сообщении компании.
Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет.
Ранее в понедельник во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что один из дронов "Герань-2" ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Воздушную тревогу объявили по всей УкраинеВоздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 17 октября, передают украинские СМИ
 
НовостиХарьковметрометрополитенсветдвижениепоезда
 
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