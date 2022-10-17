https://ukraina.ru/20221017/1039794761.html

В Харькове не работает метро

В Харькове не работает метро - 17.10.2022 Украина.ру

В Харькове не работает метро

В пресс-службе Харьковского метрополитена 17 октября сообщили, что из-за "технических причин" движение поездов временно остановлено

2022-10-17T10:47

2022-10-17T10:47

2022-10-17T10:47

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Отдельные районы Харькова остались без электроснабжения, в городе прекращена работа метрополитена.Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет.Ранее в понедельник во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что один из дронов "Герань-2" ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве.

https://ukraina.ru/20221017/1039792553.html

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новости, харьков, метро, метрополитен, свет, движение, поезда