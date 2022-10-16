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Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание - 16.10.2022 Украина.ру

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил информацию о задержании своего отца, сообщил корреспондент РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне

2022-10-16T08:55

2022-10-16T08:55

2022-10-16T09:05

новости

крымский мост

подозреваемый

задержание

херсон

теракт

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По словам прораба Сергея, который отвечает за ремонт его дома, последний раз хозяин являлся домой 10 октября.Известно также, что Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма.Максим, сын Романа Соломко, находится в Херсонской области, сообщил корреспонденту по телефону, что знает о задержании отца.Соломко-младший назвал ситуацию с задержанием отца "подставой".Некоторые соседи характеризуют Романа Соломко, как человека приветливого, занятого. "Он фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит. У него было несколько машин. Они раньше жили в квартире, в доме напротив, а потом купили этот дом, давно это было, наверное, лет десять назад", - рассказал сосед Романа, их коттеджи находятся рядом.Напротив коттеджа Романа, обнесенного глухим забором из желтого кирпича, стоит многоквартирная пятиэтажка. В нем находится квартира, принадлежащая жене Романа Ирине. По словам соседей, ее видели последний раз дня три назад."Ирина Михайловна – начальник в ОСББ (укр. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - объединение совладельцев многоквартирного дома), она то в коттедже, то в квартире, ее все знают, - говорит житель пятиэтажки. – Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном".ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. Взрывное устройство, предположительно, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

https://ukraina.ru/20221014/1039726833.html

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новости, крымский мост, подозреваемый, задержание, херсон, теракт