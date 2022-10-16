Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание - 16.10.2022 Украина.ру
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Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание - 16.10.2022 Украина.ру
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил информацию о задержании своего отца, сообщил корреспондент РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне
2022-10-16T08:55
2022-10-16T09:05
новости
крымский мост
подозреваемый
задержание
херсон
теракт
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По словам прораба Сергея, который отвечает за ремонт его дома, последний раз хозяин являлся домой 10 октября.Известно также, что Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма.Максим, сын Романа Соломко, находится в Херсонской области, сообщил корреспонденту по телефону, что знает о задержании отца.Соломко-младший назвал ситуацию с задержанием отца "подставой".Некоторые соседи характеризуют Романа Соломко, как человека приветливого, занятого. "Он фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит. У него было несколько машин. Они раньше жили в квартире, в доме напротив, а потом купили этот дом, давно это было, наверное, лет десять назад", - рассказал сосед Романа, их коттеджи находятся рядом.Напротив коттеджа Романа, обнесенного глухим забором из желтого кирпича, стоит многоквартирная пятиэтажка. В нем находится квартира, принадлежащая жене Романа Ирине. По словам соседей, ее видели последний раз дня три назад."Ирина Михайловна – начальник в ОСББ (укр. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - объединение совладельцев многоквартирного дома), она то в коттедже, то в квартире, ее все знают, - говорит житель пятиэтажки. – Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном".ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. Взрывное устройство, предположительно, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
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новости, крымский мост, подозреваемый, задержание, херсон, теракт
Новости, Крымский мост, подозреваемый, задержание, Херсон, теракт

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

08:55 16.10.2022 (обновлено: 09:05 16.10.2022)
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
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Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил информацию о задержании своего отца, сообщил корреспондент РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне
По словам прораба Сергея, который отвечает за ремонт его дома, последний раз хозяин являлся домой 10 октября.
Известно также, что Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма.
"Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма - ред.), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти", - рассказал прораб Сергей.
Максим, сын Романа Соломко, находится в Херсонской области, сообщил корреспонденту по телефону, что знает о задержании отца.
"Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах… Я понимаю почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина", - заявил он.
Соломко-младший назвал ситуацию с задержанием отца "подставой".
Некоторые соседи характеризуют Романа Соломко, как человека приветливого, занятого. "Он фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит. У него было несколько машин. Они раньше жили в квартире, в доме напротив, а потом купили этот дом, давно это было, наверное, лет десять назад", - рассказал сосед Романа, их коттеджи находятся рядом.
Напротив коттеджа Романа, обнесенного глухим забором из желтого кирпича, стоит многоквартирная пятиэтажка. В нем находится квартира, принадлежащая жене Романа Ирине. По словам соседей, ее видели последний раз дня три назад.
"Ирина Михайловна – начальник в ОСББ (укр. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - объединение совладельцев многоквартирного дома), она то в коттедже, то в квартире, ее все знают, - говорит житель пятиэтажки. – Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном".
ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. Взрывное устройство, предположительно, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе.
Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
Крымский мост
14 октября, 10:27
Пятеро фигурантов теракта на Крымском мосту арестованы - СМИПятеро подозреваемых по делу о подрыве Крымского моста отправлены в СИЗО в Симферополе. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде
 
НовостиКрымский мостподозреваемыйзадержаниеХерсонтеракт
 
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