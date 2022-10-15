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Два гражданина страны СНГ совершили теракт на полигоне в Белгородской области - Минобороны РФ

Два гражданина страны СНГ совершили теракт на полигоне в Белгородской области - Минобороны РФ - 15.10.2022 Украина.ру

Два гражданина страны СНГ совершили теракт на полигоне в Белгородской области - Минобороны РФ

Два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, в результате теракта 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы уничтожены, заявили в субботу в Минобороны России.

2022-10-15T22:38

2022-10-15T22:38

2022-10-15T22:38

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"Пятнадцатого октября с.г. на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", - говорится в сообщении. Отмечается, что теракт произошел в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. "В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - уточнили в МО РФ. Ответным огнем двое террористов были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, спецоперация