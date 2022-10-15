https://ukraina.ru/20221015/1039774119.html

Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке

Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке - 15.10.2022 Украина.ру

Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в разговоре по видеосвязи с новым президентом Междуународного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер призвал направить миссию в колонию в Еленовку Донецкой области, где погибли 50 украинских военнопленных.

2022-10-15T22:33

2022-10-15T22:33

2022-10-15T22:33

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спецоперация

красный крест

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Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных. "Призвал Мирьяну Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Еленовке <>, где в конце июля в результате ... обстрела … были убиты более 50 защитников Украины. Наше государство со своей стороны готово всячески способствовать такой миссии", - написал Ермак в своем Telegram-канале. ППо его словам, ситуация с нарушением прав человека "на оккупированных территориях Украины" сложилась такая, которую "Европа и мир не видели на протяжении десятилетий". Он отметил, что война - испытание как для Украины, так и для международных организаций. "Убежден, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничение на востоке Украины, что стало бы очень важным шагом", - сказал он.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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андрей ермак, новости, спецоперация, красный крест