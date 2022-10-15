Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке - 15.10.2022 Украина.ру
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Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке
Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке - 15.10.2022 Украина.ру
Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в разговоре по видеосвязи с новым президентом Междуународного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер призвал направить миссию в колонию в Еленовку Донецкой области, где погибли 50 украинских военнопленных.
2022-10-15T22:33
2022-10-15T22:33
андрей ермак
новости
спецоперация
красный крест
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Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных. "Призвал Мирьяну Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Еленовке &lt;&gt;, где в конце июля в результате ... обстрела … были убиты более 50 защитников Украины. Наше государство со своей стороны готово всячески способствовать такой миссии", - написал Ермак в своем Telegram-канале. ППо его словам, ситуация с нарушением прав человека "на оккупированных территориях Украины" сложилась такая, которую "Европа и мир не видели на протяжении десятилетий". Он отметил, что война - испытание как для Украины, так и для международных организаций. "Убежден, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничение на востоке Украины, что стало бы очень важным шагом", - сказал он.
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андрей ермак, новости, спецоперация, красный крест
Андрей Ермак, Новости, Спецоперация, Красный Крест

Офис Зеленского просит нового главу МККК направить миссию в колонию в Еленовке

22:33 15.10.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуЕрмак коллаж
Ермак коллаж - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в разговоре по видеосвязи с новым президентом Междуународного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер призвал направить миссию в колонию в Еленовку Донецкой области, где погибли 50 украинских военнопленных.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
"Призвал Мирьяну Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Еленовке <>, где в конце июля в результате ... обстрела … были убиты более 50 защитников Украины. Наше государство со своей стороны готово всячески способствовать такой миссии", - написал Ермак в своем Telegram-канале. П
По его словам, ситуация с нарушением прав человека "на оккупированных территориях Украины" сложилась такая, которую "Европа и мир не видели на протяжении десятилетий". Он отметил, что война - испытание как для Украины, так и для международных организаций. "Убежден, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничение на востоке Украины, что стало бы очень важным шагом", - сказал он.
 
Андрей ЕрмакНовостиСпецоперацияКрасный Крест
 
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