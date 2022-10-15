https://ukraina.ru/20221015/1039773911.html

Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт

Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт - 15.10.2022 Украина.ру

Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт

Полковник запаса украинской армии Петр Черник заявил, система противовоздушной обороны (ПВО) страны будет усиливаться, однако кустарные ракеты способны прорывать купол.

2022-10-15T22:27

2022-10-15T22:27

2022-10-15T22:27

спецоперация

украина

пво

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"Уровень нашей ПВО непременно будет возрастать. Но давайте развенчаем миф о том, что небо можно закрыть полностью. Не закрывается небо полностью. Даже если все установки мира поставить на Украину, все равно какие-то ракеты будут пролетать", - заявил Черник в интервью изданию Obozrevatel. Он отметил, что едва ли не лучшая система ПВО "Железный Купол" в Израиле "для борьбы с кустарными ракетами, то есть с обычными снарядами с двигателем", не справляется, все равно эти снаряды прорывают оборону. "Напомню, что большая часть нашей ПВО – это устаревшие советские комплексы, пусть даже и модернизированные в странах НАТО. Небо можно поднять до какой-нибудь высокой точки, допустим, 90-95%, но на 100% оно не закрывается. Это иллюзия, которую нужно развеять", - добавил он. Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, украина, пво