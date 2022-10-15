https://ukraina.ru/20221015/1039773911.html
Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт
Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт - 15.10.2022 Украина.ру
Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт
Полковник запаса украинской армии Петр Черник заявил, система противовоздушной обороны (ПВО) страны будет усиливаться, однако кустарные ракеты способны прорывать купол.
2022-10-15T22:27
2022-10-15T22:27
2022-10-15T22:27
спецоперация
украина
пво
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"Уровень нашей ПВО непременно будет возрастать. Но давайте развенчаем миф о том, что небо можно закрыть полностью. Не закрывается небо полностью. Даже если все установки мира поставить на Украину, все равно какие-то ракеты будут пролетать", - заявил Черник в интервью изданию Obozrevatel. Он отметил, что едва ли не лучшая система ПВО "Железный Купол" в Израиле "для борьбы с кустарными ракетами, то есть с обычными снарядами с двигателем", не справляется, все равно эти снаряды прорывают оборону. "Напомню, что большая часть нашей ПВО – это устаревшие советские комплексы, пусть даже и модернизированные в странах НАТО. Небо можно поднять до какой-нибудь высокой точки, допустим, 90-95%, но на 100% оно не закрывается. Это иллюзия, которую нужно развеять", - добавил он. Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, украина, пво
Миф о непробиваемом куполе ПВО развенчивается на практике кустарными ракетами – эксперт
Полковник запаса украинской армии Петр Черник заявил, система противовоздушной обороны (ПВО) страны будет усиливаться, однако кустарные ракеты способны прорывать купол.
"Уровень нашей ПВО непременно будет возрастать. Но давайте развенчаем миф о том, что небо можно закрыть полностью. Не закрывается небо полностью. Даже если все установки мира поставить на Украину, все равно какие-то ракеты будут пролетать", - заявил Черник в интервью изданию Obozrevatel.
Он отметил, что едва ли не лучшая система ПВО "Железный Купол" в Израиле "для борьбы с кустарными ракетами, то есть с обычными снарядами с двигателем", не справляется, все равно эти снаряды прорывают оборону.
"Напомню, что большая часть нашей ПВО – это устаревшие советские комплексы, пусть даже и модернизированные в странах НАТО. Небо можно поднять до какой-нибудь высокой точки, допустим, 90-95%, но на 100% оно не закрывается. Это иллюзия, которую нужно развеять", - добавил он.
Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.