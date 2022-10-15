https://ukraina.ru/20221015/1039773811.html

"Чёрт с ним!" Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине, хотя и теряет деньги

"Чёрт с ним!" Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине, хотя и теряет деньги - 15.10.2022 Украина.ру

"Чёрт с ним!" Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине, хотя и теряет деньги

Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, сообщает РИА Новости.

2022-10-15T22:17

2022-10-15T22:17

2022-10-15T22:17

спецоперация

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илон маск

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"Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство", — написал он.В пятницу миллиардер заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит взять на себя Пентагон покрытие расходов. На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Он также писал, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов . Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, новости, илон маск