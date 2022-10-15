https://ukraina.ru/20221015/1039773414.html

Наступление ВСУ на Херсон, российские военные в Белоруссии. Итоги 15 октября на Украине

Наступление ВСУ на Херсон, российские военные в Белоруссии. Итоги 15 октября на Украине - 15.10.2022 Украина.ру

Наступление ВСУ на Херсон, российские военные в Белоруссии. Итоги 15 октября на Украине

Вооружённые силы Украины предприняли попытку наступления под Херсоном. В Белоруссию прибыли первые военные из региональной группировки

2022-10-15T19:57

2022-10-15T19:57

2022-10-15T19:57

хроники

эксклюзив

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О том, что украинские военные наступают под Херсоном стало известно утром 15 октября."Начались тяжелейшие бои в Херсонской области", - перепостил российский военкор Александр Коц сообщение в своём телеграм-канале.Позже тот же канал - "Повёрнутые на войне" - рассказал о наступлении ВСУ и на другом участке."Попёрли в направлении Новогригоровка — Мыловое. ВСУ с 5 часов утра вели артподготовку", - указывалось в сообщении канала.Военкор Евгений Поддубный предположил, что ВСУ могут начать наступление и на другом направлении."Если противник решил начать новый этап контрнаступления на Херсон, то, можно допустить, что обострение произойдёт и в районе линии Кременная-Сватово", - написал он сначала в своём телеграм-канале.А потом подтвердил удары по Новогригоровке."Противник наносит массированные артиллерийские удары по нашим позициям в районе Новогригоровки", - рассказал Поддубный.Некоторое время спустя его коллега Александр Коц описал происходящее под Херсоном."Началось движение по фронту. Противник развивает атаки на Херсонщине в направлении Дудчаны и Мыловое, а также в направлении Суханово. Одновременно рано утром начался обстрел Северодонецка в ЛНР и работа артиллерии по линии Кременная-Сватово", - указал он.Боец Народной милиции Донецкой Народной Республики, военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также сообщил о боях на Херсонском направлении."Лента пестрит сообщениями о тяжёлых боях на Херсонском плацдарме. Сообщения с мест обнадеживающие - ВКС массово хоронит петухов (украинских военных — Ред.)", - отметил Фомин.Военкор Александр Коц отметил, что удар по двум направлением согласуется с теми задачами, которые, по его информации, стоят перед Вооружёнными силами Украины."Не удивлюсь, если параллельно Херсонскому наступу, в котором участвуют десятки танков и авиация, ВСУ попытаются параллельно выполнить свою задачу и на Луганском фронте. Здесь, по данным нашей разведки, Генштаб Украины поставил целью взять Сватово до 17 октября. На направлении собран ударный кулак - группировка в 40 тысяч человек. Возможны одновременные удары со стороны Купянска и Лимана. Вероятен разрезающий удар в сторону Кременной. На всем рубеже в последние дни формируется эшелонированная оборона. Войска готовятся к отражению атаки", - указал Коц.В дневной сводке Минобороны РФ также было уделено внимание обстановке в Херсонской области."На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец", - указывалось в сводке.Вечером 15 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о протекавших в этот день боях и об успехе ВС РФ."Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области. Около 5 утра укронацисты открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. Под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление. Мобильные группы врага на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны - Меловое, надеясь, что идущая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта", - описал он украинское наступление.Также Стремоусов рассказал о том, как на это наступление украинских военных ответили ВС РФ."По наступающим бронегруппам нацистов и наёмников начала работать артиллерия и миномёты. Вертолёты армейской авиации пришли на помощь и уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники. Мобильные группы нацистов на пикапах смогли немного углубиться, но были отбиты нашими ПТУРщиками и гранатомётчиками", - отметил Стремоусов.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев указал на то, что наступление ВСУ неслучайно готовилось на субботу."Почему ВСУ пошли в атаку именно сегодня? В ночь с пятницы на субботу. Да ровно потому же, почему взрыв Крымского моста был совершен рано утром в субботу. Как и многие другие теракты, атаки, нападения происходили именно в выходные. Английские в первую очередь, и американские отчасти аналитики, которые работают с Киевом, прекрасно понимают, как устроена российская бюрократическая машина. Она работает по пятидневке. А также по принципу "давай уже после праздников". Это касается в определённой степени даже силовых структур и военных. Поэтому и наступление в субботу. Другое дело, что последние разы российская управленческая машина продемонстрировала, что вполне себе и по выходным и по ночам научилась реагировать и действовать. Однако, британские ребята довольно системные, и пока точно не поймут, что мы ушли с нашей "пятидневки" на режим военного времени, будут пробовать применять прежнюю схему", - написал он в своём телеграм-канале.По его словам, ВСУ "будут действовать весьма и весьма активно"."У них было время подсобраться. Из Британии уже видимо прибыли те украинские солдаты и офицеры, что проходили там подготовку. Причём, проходили подготовку плотно, по стандартам НАТО и британских ЧВК. А не в казармах сидели и не в поездах бессмысленно катались по Британии туда-сюда. Эти подготовленные и слаженные подразделения сейчас и пойдут в бой. И под Херсоном, и на других направлениях. Киеву нужна перемога. Хоть бы и медийная. Точнее так. НАТО нужна победа Киева, потому что как мы уже знаем, победа России это проигрыш НАТО. Так что для НАТО/Киева программа максимум на южном направлении попробовать взять Херсон, или выйти к Бердянску, рассечь таким образом новые российские территории. Ничего особенного в этом нет. Просто планировать нашу стратегию и тактику необходимо исходя из этих условий", - подытожил он.Тем временем подразделения ВС РФ прибывают и на другом направлении.Первые подразделения в БелоруссииПервые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны РБ."Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", — сообщило белорусское оборонное ведомство.В Минобороны Белоруссии заявили, что это решение "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства и "продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах".В этом же сообщении опубликовано видео, демонстрирующее прибытие военнослужащих и техники, там же приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна."Мы прибыли на белорусскую землю. Встреча была очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", — заявил Смеян.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. По словам Лукашенко, в связи с обострением на западных границах Союзного государства он договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив