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В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ

В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру

В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ

Попытка наступления сил киевского режима на Берислав отбита Вооружёнными силами России. Об этом заявил 15 октября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов

2022-10-15T18:29

2022-10-15T18:29

2022-10-15T18:29

новости

спецоперация

херсонская область

всу

наступление

кирилл стремоусов

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Он рассказал, что около 5 утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием которого около 30 танков и БМП противника пошли в наступление.По словам Стремоусова, огнём артиллерии, миномётов и вертолётов армейской авиации наступление бронетехники ВСУ было остановлено.Он признал, что мобильные группы "нацистов" на пикапах смогли "немного углубиться", но затем были отбиты с помощью ПТУРов и гранатомётов.

https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html

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новости, спецоперация, херсонская область, всу, наступление, кирилл стремоусов