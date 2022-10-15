В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
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В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ
В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ
Попытка наступления сил киевского режима на Берислав отбита Вооружёнными силами России. Об этом заявил 15 октября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов
2022-10-15T18:29
2022-10-15T18:29
новости
спецоперация
херсонская область
всу
наступление
кирилл стремоусов
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Он рассказал, что около 5 утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием которого около 30 танков и БМП противника пошли в наступление.По словам Стремоусова, огнём артиллерии, миномётов и вертолётов армейской авиации наступление бронетехники ВСУ было остановлено.Он признал, что мобильные группы "нацистов" на пикапах смогли "немного углубиться", но затем были отбиты с помощью ПТУРов и гранатомётов.
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новости, спецоперация, херсонская область, всу, наступление, кирилл стремоусов
Новости, Спецоперация, Херсонская область, ВСУ, наступление, Кирилл Стремоусов

В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ

18:29 15.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Попытка наступления сил киевского режима на Берислав отбита Вооружёнными силами России. Об этом заявил 15 октября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов
Он рассказал, что около 5 утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием которого около 30 танков и БМП противника пошли в наступление.

Мобильные группы врага на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны - Меловое, надеясь, что идущая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта

По словам Стремоусова, огнём артиллерии, миномётов и вертолётов армейской авиации наступление бронетехники ВСУ было остановлено.
Юрий Кнутов интервью
29 августа, 17:15
Юрий Кнутов: ВСУ начали наступление на Херсон, но Россия готова перебить их на расстоянии
Он признал, что мобильные группы "нацистов" на пикапах смогли "немного углубиться", но затем были отбиты с помощью ПТУРов и гранатомётов.
 
НовостиСпецоперацияХерсонская областьВСУнаступлениеКирилл Стремоусов
 
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Заголовок открываемого материала
18:29В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ
18:03The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире
17:35Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
17:05Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
17:00"Не надо недооценивать противника": военный эксперт Коновалов о том, что происходит на фронте
16:49Не только по энергетике. Военный эксперт о том, куда Россия должна ударить Украину
16:20День в истории. 15 октября: Польша получила Подолье и часть Волыни
16:10"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
15:45На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
15:10Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
15:00Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
14:32В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
14:15Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"
14:14СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
13:56Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО
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13:30Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
13:26Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
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12:44Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
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