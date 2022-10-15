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В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ
В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ
Попытка наступления сил киевского режима на Берислав отбита Вооружёнными силами России. Об этом заявил 15 октября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов
2022-10-15T18:29
2022-10-15T18:29
2022-10-15T18:29
новости
спецоперация
херсонская область
всу
наступление
кирилл стремоусов
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Он рассказал, что около 5 утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием которого около 30 танков и БМП противника пошли в наступление.По словам Стремоусова, огнём артиллерии, миномётов и вертолётов армейской авиации наступление бронетехники ВСУ было остановлено.Он признал, что мобильные группы "нацистов" на пикапах смогли "немного углубиться", но затем были отбиты с помощью ПТУРов и гранатомётов.
https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, херсонская область, всу, наступление, кирилл стремоусов
Новости, Спецоперация, Херсонская область, ВСУ, наступление, Кирилл Стремоусов
В Херсоне рассказали о провале наступления ВСУ
Попытка наступления сил киевского режима на Берислав отбита Вооружёнными силами России. Об этом заявил 15 октября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов
Он рассказал, что около 5 утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием которого около 30 танков и БМП противника пошли в наступление.
Мобильные группы врага на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны - Меловое, надеясь, что идущая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта
По словам Стремоусова, огнём артиллерии, миномётов и вертолётов армейской авиации наступление бронетехники ВСУ было остановлено.
Он признал, что мобильные группы "нацистов" на пикапах смогли "немного углубиться", но затем были отбиты с помощью ПТУРов и гранатомётов.