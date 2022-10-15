https://ukraina.ru/20221015/1039773025.html

The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире

The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире - 15.10.2022 Украина.ру

The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире

Последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведёт с Россией, будут ощущаться в течение десятилетий и грозят потерей влияния США в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 октября в американской газете The Washington Post

2022-10-15T18:03

2022-10-15T18:03

2022-10-15T18:03

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экономика

доллар

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По словам автора, главная опасность для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара". Использование Вашингтоном доллара для санкций имеет далеко идущие последствия и неизбежно отражается на товарах и услугах, которые производятся и оказываются за пределами США.По его мнению, президенту США Джо Байдену необходимо объявить, что Вашингтон применяет "это оружие" якобы лишь "из-за беспрецедентного вызова" со стороны России и что он не будет его использовать "в обычных обстоятельствах".Иначе, как считает издание, историки запомнят нынешнюю эпоху "как момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки", а Вашингтон — терять свою привилегию на мировую резервную валюту.

https://ukraina.ru/20220904/1038435281.html

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2022

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новости, the washington post, сша, санкции, экономика, доллар