The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведёт с Россией, будут ощущаться в течение десятилетий и грозят потерей влияния США в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 октября в американской газете The Washington Post
По словам автора, главная опасность для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара". Использование Вашингтоном доллара для санкций имеет далеко идущие последствия и неизбежно отражается на товарах и услугах, которые производятся и оказываются за пределами США.
По этой причине многие крупные страны — Саудовская Аравия, другие государства Персидского залива, Индия, Турция, Индонезия и Китай — пытаются вырваться из-под контроля американской валюты и убежать от далеко идущей экономической власти Вашингтона
По его мнению, президенту США Джо Байдену необходимо объявить, что Вашингтон применяет "это оружие" якобы лишь "из-за беспрецедентного вызова" со стороны России и что он не будет его использовать "в обычных обстоятельствах".
Иначе, как считает издание, историки запомнят нынешнюю эпоху "как момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки", а Вашингтон — терять свою привилегию на мировую резервную валюту.