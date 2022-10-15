The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире - 15.10.2022 Украина.ру
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The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире
The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире - 15.10.2022 Украина.ру
The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире
Последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведёт с Россией, будут ощущаться в течение десятилетий и грозят потерей влияния США в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 октября в американской газете The Washington Post
2022-10-15T18:03
2022-10-15T18:03
новости
the washington post
сша
санкции
экономика
доллар
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По словам автора, главная опасность для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара". Использование Вашингтоном доллара для санкций имеет далеко идущие последствия и неизбежно отражается на товарах и услугах, которые производятся и оказываются за пределами США.По его мнению, президенту США Джо Байдену необходимо объявить, что Вашингтон применяет "это оружие" якобы лишь "из-за беспрецедентного вызова" со стороны России и что он не будет его использовать "в обычных обстоятельствах".Иначе, как считает издание, историки запомнят нынешнюю эпоху "как момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки", а Вашингтон — терять свою привилегию на мировую резервную валюту.
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новости, the washington post, сша, санкции, экономика, доллар
Новости, The Washington Post, США, санкции, экономика, доллар

The Washington Post: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире

18:03 15.10.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведёт с Россией, будут ощущаться в течение десятилетий и грозят потерей влияния США в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной 13 октября в американской газете The Washington Post
По словам автора, главная опасность для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара". Использование Вашингтоном доллара для санкций имеет далеко идущие последствия и неизбежно отражается на товарах и услугах, которые производятся и оказываются за пределами США.

По этой причине многие крупные страны — Саудовская Аравия, другие государства Персидского залива, Индия, Турция, Индонезия и Китай — пытаются вырваться из-под контроля американской валюты и убежать от далеко идущей экономической власти Вашингтона

Фарид Закария
Обозреватель The Washington Post
По его мнению, президенту США Джо Байдену необходимо объявить, что Вашингтон применяет "это оружие" якобы лишь "из-за беспрецедентного вызова" со стороны России и что он не будет его использовать "в обычных обстоятельствах".
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4 сентября, 18:58
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевстваБританцы вынуждены выживать в условиях резко подскочивших цен, в то время как россияне "доверху загружают свои тележки продуктами", написал в материале для The SUN журналист Билл Стюарт
Иначе, как считает издание, историки запомнят нынешнюю эпоху "как момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки", а Вашингтон — терять свою привилегию на мировую резервную валюту.
 
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