https://ukraina.ru/20221015/1039772929.html
Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
Российские войска действительно стабилизировали фронт на херсонском направлении. В текущей конфигурации у противника остается узкий участок, который удобен для наступления. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T17:35
2022-10-15T17:35
2022-10-15T17:35
новости
россия
всу
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a3c743ce183a4b17124df031aaf9c4.jpg.webp
Эксперт уточнил, что от Дутчан отходит затопленная балка, которую ВСУ трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, тем более, что сама эта балка очень удобна крутыми склонами.Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов и сейчас там тоже не стоит ожидать значительного перелома, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c5b659efc67d853d5c7e9a22ec703a88.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, херсонская область
Новости, Россия, ВСУ, Херсонская область
Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
Российские войска действительно стабилизировали фронт на херсонском направлении. В текущей конфигурации у противника остается узкий участок, который удобен для наступления. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что от Дутчан отходит затопленная балка, которую ВСУ трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, тем более, что сама эта балка очень удобна крутыми склонами.
"На эту балку и на реку Днепр опирается правый фланг нашей обороны. Левый фланг по-прежнему опирается на реку Ингулец. Между этой балкой, проходящей от Днепра до Ингульца, порядка 25−30 км. Поэтому эта часть фронта легко перекрывается", - указал Анпилогов.
Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов и сейчас там тоже не стоит ожидать значительного перелома, заключил собеседник издания.