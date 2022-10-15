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Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном

Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном

Российские войска действительно стабилизировали фронт на херсонском направлении. В текущей конфигурации у противника остается узкий участок, который удобен для наступления. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T17:35

2022-10-15T17:35

2022-10-15T17:35

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Эксперт уточнил, что от Дутчан отходит затопленная балка, которую ВСУ трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, тем более, что сама эта балка очень удобна крутыми склонами.Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов и сейчас там тоже не стоит ожидать значительного перелома, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, херсонская область