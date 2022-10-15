Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
Российские войска действительно стабилизировали фронт на херсонском направлении. В текущей конфигурации у противника остается узкий участок, который удобен для наступления. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T17:35
2022-10-15T17:35
новости
россия
всу
херсонская область
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Эксперт уточнил, что от Дутчан отходит затопленная балка, которую ВСУ трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, тем более, что сама эта балка очень удобна крутыми склонами.Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов и сейчас там тоже не стоит ожидать значительного перелома, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, россия, всу, херсонская область
Новости, Россия, ВСУ, Херсонская область

Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном

17:35 15.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские войска действительно стабилизировали фронт на херсонском направлении. В текущей конфигурации у противника остается узкий участок, который удобен для наступления. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что от Дутчан отходит затопленная балка, которую ВСУ трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, тем более, что сама эта балка очень удобна крутыми склонами.
"На эту балку и на реку Днепр опирается правый фланг нашей обороны. Левый фланг по-прежнему опирается на реку Ингулец. Между этой балкой, проходящей от Днепра до Ингульца, порядка 25−30 км. Поэтому эта часть фронта легко перекрывается", - указал Анпилогов.
Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов и сейчас там тоже не стоит ожидать значительного перелома, заключил собеседник издания.
 
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Заголовок открываемого материала
17:35Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
17:05Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
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16:49Не только по энергетике. Военный эксперт о том, куда Россия должна ударить Украину
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15:45На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
15:10Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
15:00Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
14:32В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
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