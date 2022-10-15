https://ukraina.ru/20221015/1039772807.html

Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен

Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен - 15.10.2022 Украина.ру

Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен

Пожар на нефтебазе в Белгородской области, ранее возникший в результате обстрела со стороны Украины, потушен, началась ликвидация его последствий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале

2022-10-15T17:05

2022-10-15T17:05

2022-10-15T17:05

новости

спецоперация

белгород

обстрелы

губернатор

киевский режим

пожар

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Ранее белгородский губернатор информировал, что в ходе обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.На этой неделе, начиная с 12 октября, Белгород подвергался многочисленным обстрелам со стороны киевского режима, при этом многие ракеты были перехвачены российской ПВО. Вечером 14 октября после обстрела там загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.

https://ukraina.ru/20221013/1039695613.html

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2022

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новости, спецоперация, белгород, обстрелы, губернатор, киевский режим, пожар