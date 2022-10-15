https://ukraina.ru/20221015/1039772807.html
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен - 15.10.2022 Украина.ру
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
Пожар на нефтебазе в Белгородской области, ранее возникший в результате обстрела со стороны Украины, потушен, началась ликвидация его последствий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале
2022-10-15T17:05
2022-10-15T17:05
2022-10-15T17:05
новости
спецоперация
белгород
обстрелы
губернатор
киевский режим
пожар
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Ранее белгородский губернатор информировал, что в ходе обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.На этой неделе, начиная с 12 октября, Белгород подвергался многочисленным обстрелам со стороны киевского режима, при этом многие ракеты были перехвачены российской ПВО. Вечером 14 октября после обстрела там загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
https://ukraina.ru/20221013/1039695613.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, белгород, обстрелы, губернатор, киевский режим, пожар
Новости, Спецоперация, Белгород, обстрелы, губернатор, киевский режим, пожар
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
Пожар на нефтебазе в Белгородской области, ранее возникший в результате обстрела со стороны Украины, потушен, началась ликвидация его последствий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале