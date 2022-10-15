Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен - 15.10.2022 Украина.ру
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Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен - 15.10.2022 Украина.ру
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
Пожар на нефтебазе в Белгородской области, ранее возникший в результате обстрела со стороны Украины, потушен, началась ликвидация его последствий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале
2022-10-15T17:05
2022-10-15T17:05
новости
спецоперация
белгород
обстрелы
губернатор
киевский режим
пожар
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Ранее белгородский губернатор информировал, что в ходе обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.На этой неделе, начиная с 12 октября, Белгород подвергался многочисленным обстрелам со стороны киевского режима, при этом многие ракеты были перехвачены российской ПВО. Вечером 14 октября после обстрела там загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
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новости, спецоперация, белгород, обстрелы, губернатор, киевский режим, пожар
Новости, Спецоперация, Белгород, обстрелы, губернатор, киевский режим, пожар

Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен

17:05 15.10.2022
 
© РИА НовостиБелгород нефтебаза
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
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Пожар на нефтебазе в Белгородской области, ранее возникший в результате обстрела со стороны Украины, потушен, началась ликвидация его последствий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале
Ранее белгородский губернатор информировал, что в ходе обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.

Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнём. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Журавлевке
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
На этой неделе, начиная с 12 октября, Белгород подвергался многочисленным обстрелам со стороны киевского режима, при этом многие ракеты были перехвачены российской ПВО. Вечером 14 октября после обстрела там загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
В Белгороде ракета упала на многоэтажный дом
13 октября, 13:14
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный домВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
 
НовостиСпецоперацияБелгородобстрелыгубернаторкиевский режимпожар
 
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