https://ukraina.ru/20221015/1039772410.html

"Не надо недооценивать противника": военный эксперт Коновалов о том, что происходит на фронте

"Не надо недооценивать противника": военный эксперт Коновалов о том, что происходит на фронте - 15.10.2022 Украина.ру

"Не надо недооценивать противника": военный эксперт Коновалов о том, что происходит на фронте

Военный эксперт и политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру рассказал о том, что происходит на фронте сейчас, проанализировал действия России, Украины и США, а также оценил вероятность втягивания НАТО в конфликт на Украине:

2022-10-15T17:00

2022-10-15T17:00

2022-10-15T17:00

видео

россия

украина

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00:20 - Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины – это исключительно ответ на Крымский мост? Или же Россия действительно ставит целью парализовать украинскую военную машину? 03:14 - В министерстве обороны РФ ранее докладывали, что Россия наносит удары по складам и расположению противника в тылу. Почему для победы этого оказалось недостаточно? 04:25 - Является ли целью России устроить Украине тотальный блэкаут? Можно ли добиться желаемых результатов более мягкими методами? 06:25 - Есть ли у европейских элит политическая воля, чтобы вырваться из-под власти Вашингтона и проводить самостоятельную политику? 08:57 - Отразились ли удары России по инфраструктуре Украины на темпах продвижения ВСУ на Юге и на Севере? 11:32 - Почему Россия не отказывается от своего первоначального плана по Донбассу и держит в районе Артёмовска "вагнеровцев", свою самую боеспособную часть? 13:20 - Действительно ли Украина бросила на наступление в Донбассе все свои резервы, и теперь путь на Киев и на Западную Украину свободен? Или киевский режим где-то что-то припрятал? 14:42 - Могут ли страны НАТО в случае успехов со стороны России напрямую вмешаться в конфликт на Украине? Сможет ли Россия их сдержать без применения тактического ядерного оружия?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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