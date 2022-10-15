https://ukraina.ru/20221015/1039772178.html

Не только по энергетике. Военный эксперт о том, куда Россия должна ударить Украину

Не только по энергетике. Военный эксперт о том, куда Россия должна ударить Украину - 15.10.2022 Украина.ру

Не только по энергетике. Военный эксперт о том, куда Россия должна ударить Украину

Если мы окончательно выбьем энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T16:49

2022-10-15T16:49

2022-10-15T16:49

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Эксперт также отметил, что мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.Удары, которые мы наносили эти два дня, продолжатся. Я не знаю, где, когда и как. Но в Генштабе и в штабе Объединенной группировки об знают. Такие удары будут наноситься, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, энергетика