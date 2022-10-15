"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221015/1039771768.html
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
ВСУ не могут вести наступление в таком темпе, какой у них был во время сентябрьских боев в Харьковской области. Они выдохлись и потеряли много сил. Но на запорожском направлении они будут прощупывать нашу оборону в районе Пологи и Гуляйполя. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T16:10
2022-10-15T16:10
новости
всу
харьков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_54e8f1127ac0541596e00c05b3586bfc.jpg.webp
Алехин также отметил, что мы сможем сдержать наступление ВСУ в районе Кременной и Сватово.По его словам, мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты.А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a99eb88f4ebf66c6902edcd300093e5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, харьков, россия
Новости, ВСУ, Харьков, Россия

"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ

16:10 15.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ не могут вести наступление в таком темпе, какой у них был во время сентябрьских боев в Харьковской области. Они выдохлись и потеряли много сил. Но на запорожском направлении они будут прощупывать нашу оборону в районе Пологи и Гуляйполя. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"В Генштабе ВСУ тоже не идиоты сидят. Они понимают, что мы тоже можем нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку. Это напрашивается по всем правилам военного искусства. Поэтому широкомасштабного наступления противника там не будет", - указал эксперт.
Алехин также отметил, что мы сможем сдержать наступление ВСУ в районе Кременной и Сватово.
По его словам, мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты.
А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУХарьковРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Военный эксперт рассказал, как русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном
17:05Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
17:00"Не надо недооценивать противника": военный эксперт Коновалов о том, что происходит на фронте
16:49Не только по энергетике. Военный эксперт о том, куда Россия должна ударить Украину
16:20День в истории. 15 октября: Польша получила Подолье и часть Волыни
16:10"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
15:45На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
15:10Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
15:00Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
14:32В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
14:15Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"
14:14СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
13:56Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО
13:54СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"
13:30Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
13:26Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
12:56Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
12:44Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
12:32"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ
12:26Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине
Лента новостейМолния