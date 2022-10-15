https://ukraina.ru/20221015/1039771768.html

"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ

"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру

"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ

ВСУ не могут вести наступление в таком темпе, какой у них был во время сентябрьских боев в Харьковской области. Они выдохлись и потеряли много сил. Но на запорожском направлении они будут прощупывать нашу оборону в районе Пологи и Гуляйполя. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T16:10

2022-10-15T16:10

2022-10-15T16:10

новости

всу

харьков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_54e8f1127ac0541596e00c05b3586bfc.jpg.webp

Алехин также отметил, что мы сможем сдержать наступление ВСУ в районе Кременной и Сватово.По его словам, мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты.А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, харьков, россия