https://ukraina.ru/20221015/1039771768.html
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
ВСУ не могут вести наступление в таком темпе, какой у них был во время сентябрьских боев в Харьковской области. Они выдохлись и потеряли много сил. Но на запорожском направлении они будут прощупывать нашу оборону в районе Пологи и Гуляйполя. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T16:10
2022-10-15T16:10
2022-10-15T16:10
новости
всу
харьков
россия
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Алехин также отметил, что мы сможем сдержать наступление ВСУ в районе Кременной и Сватово.По его словам, мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты.А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, харьков, россия
Новости, ВСУ, Харьков, Россия
"Это напрашивается". Военный эксперт о том, как Россия разрежет наступающие ВСУ
ВСУ не могут вести наступление в таком темпе, какой у них был во время сентябрьских боев в Харьковской области. Они выдохлись и потеряли много сил. Но на запорожском направлении они будут прощупывать нашу оборону в районе Пологи и Гуляйполя. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"В Генштабе ВСУ тоже не идиоты сидят. Они понимают, что мы тоже можем нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку. Это напрашивается по всем правилам военного искусства. Поэтому широкомасштабного наступления противника там не будет", - указал эксперт.
Алехин также отметил, что мы сможем сдержать наступление ВСУ в районе Кременной и Сватово.
По его словам, мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты.
А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться, заключил собеседник издания.