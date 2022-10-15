https://ukraina.ru/20221015/1039771637.html

На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога

На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога - 15.10.2022 Украина.ру

На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога

В южных и центральных областях Украины во второй половине дня вновь объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений региональных властей, опубликованных 15 октября

2022-10-15T15:45

2022-10-15T15:45

2022-10-15T15:45

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укрэнерго

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Одесская и Николаевская области, расположенные на юге страны, предупредили жителей о воздушной тревоге в своих официальных Telegram-каналах. ААналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей после 14:00 местного времени.Ранее в Telegram-канале украинской электрической компании "Укрэнерго" появилось сообщение о сильных повреждениях на одном из объектоа энергетической инфраструктуры Киевской области.В сообщении содержится призыв к жителям Киевской области с 17 до 23 часов соблюдать строгий режим экономии электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221015/1039763271.html

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новости, спецоперация, удары, противовоздушная оборона, укрэнерго