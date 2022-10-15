На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
© Фото : ДСНС / Telegram
В южных и центральных областях Украины во второй половине дня вновь объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений региональных властей, опубликованных 15 октября
Одесская и Николаевская области, расположенные на юге страны, предупредили жителей о воздушной тревоге в своих официальных Telegram-каналах. А
Аналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей после 14:00 местного времени.
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Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.
В сообщении содержится призыв к жителям Киевской области с 17 до 23 часов соблюдать строгий режим экономии электроэнергии.