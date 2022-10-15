На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога - 15.10.2022 Украина.ру
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На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога - 15.10.2022 Украина.ру
На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
В южных и центральных областях Украины во второй половине дня вновь объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений региональных властей, опубликованных 15 октября
2022-10-15T15:45
2022-10-15T15:45
новости
спецоперация
удары
противовоздушная оборона
укрэнерго
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Одесская и Николаевская области, расположенные на юге страны, предупредили жителей о воздушной тревоге в своих официальных Telegram-каналах. ААналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей после 14:00 местного времени.Ранее в Telegram-канале украинской электрической компании "Укрэнерго" появилось сообщение о сильных повреждениях на одном из объектоа энергетической инфраструктуры Киевской области.В сообщении содержится призыв к жителям Киевской области с 17 до 23 часов соблюдать строгий режим экономии электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221015/1039763271.html
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новости, спецоперация, удары, противовоздушная оборона, укрэнерго
Новости, Спецоперация, удары, противовоздушная оборона, Укрэнерго

На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога

15:45 15.10.2022
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : ДСНС / Telegram
Читать в
В южных и центральных областях Украины во второй половине дня вновь объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщений региональных властей, опубликованных 15 октября
Одесская и Николаевская области, расположенные на юге страны, предупредили жителей о воздушной тревоге в своих официальных Telegram-каналах. А
Аналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей после 14:00 местного времени.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
07:30
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуреЭнергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды, потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, если ВС РФ выбьют их энергетику, то у них наступит коллапс в армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее в Telegram-канале украинской электрической компании "Укрэнерго" появилось сообщение о сильных повреждениях на одном из объектоа энергетической инфраструктуры Киевской области.

Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

Telegram-канал "Укрэнерго"
В сообщении содержится призыв к жителям Киевской области с 17 до 23 часов соблюдать строгий режим экономии электроэнергии.
 
НовостиСпецоперацияударыпротивовоздушная оборонаУкрэнерго
 
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Заголовок открываемого материала
15:45На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
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12:26Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине
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