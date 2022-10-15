Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
Во время боёв в Мариуполе военнослужащие киевского режима занимались мародерством, используя российскую символику. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 15 октября интервью находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко
Он уточнил, что во время боёв в городе занимал позиции на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. По его словам, морские пехотинцы ВСУ группами по 10-12 человек осуществляли вылазки в город.
Нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью ... разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения ... и осуществления мародёрских действий
Военнопленный добавил, что по возвращении из этих вылазок украинские военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводе, где они базировались.
17 апреля, 13:17Флаги в мусор — и к новой жизни! Что происходит на меткомбинате им. Ильича в МариуполеКорреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Мариуполе, побывал на территории металлургического комбината им. Ильича, который 15 апреля был зачищен от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов. Что там происходит сейчас — смотрите в нашем репортаже
Территория комбината имени Ильича была окончательно зачищена от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов 15 апреля.