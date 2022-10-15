Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе

Флаги в мусор — и к новой жизни! Что происходит на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе

Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Мариуполе, побывал на территории металлургического комбината им. Ильича, который 15 апреля был зачищен от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов. Что там происходит сейчас — смотрите в нашем репортаже