Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221015/1039771511.html
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру
Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
Во время боёв в Мариуполе военнослужащие киевского режима занимались мародерством, используя российскую символику. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 15 октября интервью находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко
2022-10-15T15:10
2022-10-15T15:10
новости
спецоперация
мариуполь
военнопленный
мародерство
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102489/87/1024898789_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_3f87b3a750b531e6599466d13922cdb3.jpg
Он уточнил, что во время боёв в городе занимал позиции на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. По его словам, морские пехотинцы ВСУ группами по 10-12 человек осуществляли вылазки в город.Военнопленный добавил, что по возвращении из этих вылазок украинские военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводе, где они базировались.Территория комбината имени Ильича была окончательно зачищена от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов 15 апреля.
https://ukraina.ru/20220417/1033785261.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102489/87/1024898789_100:0:788:516_1920x0_80_0_0_df6f4e4f90d90e97221603d8ca6b8f6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, мариуполь, военнопленный, мародерство, всу
Новости, Спецоперация, Мариуполь, военнопленный, мародерство, ВСУ

Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе

15:10 15.10.2022
 
© Facebook Prince Turki GroupММК им.Ильича
ММК им.Ильича
© Facebook Prince Turki Group
Читать в
Во время боёв в Мариуполе военнослужащие киевского режима занимались мародерством, используя российскую символику. Об этом рассказал РИА Новости в опубликованном 15 октября интервью находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко
Он уточнил, что во время боёв в городе занимал позиции на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. По его словам, морские пехотинцы ВСУ группами по 10-12 человек осуществляли вылазки в город.

Нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью ... разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения ... и осуществления мародёрских действий

Николай Мищенко
Майор морской пехоты ВСУ
Военнопленный добавил, что по возвращении из этих вылазок украинские военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводе, где они базировались.
Скриншот видео Украина.ру
17 апреля, 13:17
Флаги в мусор — и к новой жизни! Что происходит на меткомбинате им. Ильича в МариуполеКорреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Мариуполе, побывал на территории металлургического комбината им. Ильича, который 15 апреля был зачищен от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов. Что там происходит сейчас — смотрите в нашем репортаже
Территория комбината имени Ильича была окончательно зачищена от военнослужащих ВСУ и боевиков украинских нацбатов 15 апреля.
 
НовостиСпецоперацияМариупольвоеннопленныймародерствоВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45На юге и в центре Украины вновь объявлена воздушная тревога
15:10Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве своих сослуживцев в Мариуполе
15:00Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
14:32В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
14:15Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"
14:14СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
13:56Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО
13:54СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"
13:30Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
13:26Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
12:56Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
12:44Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
12:32"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ
12:26Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине
12:21Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
12:19Подполковник ФСБ Сергей Храпач рассказал, есть ли угроза подрыва "Турецкого потока"
12:06Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться
12:01Военный эксперт рассказал, как засланные казачки от ВСУ нанесли серьезный удар по Белгороду
11:56Украину могут отключить за неуплату. Эксперты о демарше Илона Маска
11:34Американский обозреватель поставил Зеленского на место
Лента новостейМолния