Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T15:00
2022-10-15T15:00
новости
всу
харьков
польша
иностранные наемники
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Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. И на территории Белгородской области граница не открыта, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, всу, харьков, польша, иностранные наемники
Новости, ВСУ, Харьков, Польша, иностранные наемники

Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области

15:00 15.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.
"Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер", - указал Алехин.
Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. И на территории Белгородской области граница не открыта, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУХарьковПольшаиностранные наемники
 
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