https://ukraina.ru/20221015/1039771327.html
Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T15:00
2022-10-15T15:00
2022-10-15T15:00
новости
всу
харьков
польша
иностранные наемники
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Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. И на территории Белгородской области граница не открыта, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, харьков, польша, иностранные наемники
Новости, ВСУ, Харьков, Польша, иностранные наемники
Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области
В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.
"Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер", - указал Алехин.
Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. И на территории Белгородской области граница не открыта, заключил собеседник издания.