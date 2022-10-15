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Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что творят польские наемники ВСУ в Харьковской области

В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T15:00

2022-10-15T15:00

2022-10-15T15:00

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Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. И на территории Белгородской области граница не открыта, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, харьков, польша, иностранные наемники