В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обороны России, распространённом 15 октября
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600"
По данным министерства, беспилотники были сбиты над ЛНР, ДНР, Херсонской и Днепропетровской областями.
9 марта, 17:54Конашенков: Украинская боевая авиация практически перестала летатьОколо 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведена из строя. Об этом заявил журналистам 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Кроме того, российской ПВО уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах населенных пунктов Свободное Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты "HARM", указывается в сообщении.