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В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима

В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима - 15.10.2022 Украина.ру

В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима

Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обороны России, распространённом 15 октября

2022-10-15T14:32

2022-10-15T14:32

2022-10-15T14:32

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По данным министерства, беспилотники были сбиты над ЛНР, ДНР, Херсонской и Днепропетровской областями.Кроме того, российской ПВО уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах населенных пунктов Свободное Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты "HARM", указывается в сообщении.

https://ukraina.ru/20220309/1033478082.html

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новости, спецоперация, пво, мо рф