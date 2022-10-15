В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима - 15.10.2022 Украина.ру
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В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима - 15.10.2022 Украина.ру
В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обороны России, распространённом 15 октября
2022-10-15T14:32
2022-10-15T14:32
новости
спецоперация
пво
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По данным министерства, беспилотники были сбиты над ЛНР, ДНР, Херсонской и Днепропетровской областями.Кроме того, российской ПВО уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах населенных пунктов Свободное Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты "HARM", указывается в сообщении.
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новости, спецоперация, пво, мо рф
Новости, Спецоперация, ПВО, МО РФ

В МО РФ рассказали о потерях авиации киевского режима

14:32 15.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
- РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
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Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обороны России, распространённом 15 октября

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600"

Пресс-сужба МО РФ
По данным министерства, беспилотники были сбиты над ЛНР, ДНР, Херсонской и Днепропетровской областями.
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
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Конашенков: Украинская боевая авиация практически перестала летатьОколо 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведена из строя. Об этом заявил журналистам 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Кроме того, российской ПВО уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах населенных пунктов Свободное Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты "HARM", указывается в сообщении.
 
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