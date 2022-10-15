https://ukraina.ru/20221015/1039770974.html
Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"
Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору" - 15.10.2022 Украина.ру
Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"
Система ПВО в Белгородской области работает четко и слажено. Мы используем системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300. На нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T14:15
2022-10-15T14:15
2022-10-15T14:15
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На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Просто когда уничтожается ракета "Точки-У", ее кассетный боезапас может рассыпать фрагменты на территории 500 метров, не говоря уже о падении хвостовой части и болванок, что и произошло во время обстрела спального района "Харьковская гора", когда пострадал высотный дом (технический этаж и последний этаж, где живут люди), уточнил эксперт.Подстанция в Шебекино и нефтехранилища в Нижнем Ольшанце (пригород Белгорода) тоже обстреливались из РСЗО и ствольной артиллерии, потому что расстояние позволяет им достать. Разнесли в пух и прах таможенный пост на границе с Украиной, добавил специалист.Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон, пояснил он.ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, всу, пво, россия, точка-у, харьков, украина
Новости, Белгород, ВСУ, ПВО, Россия, Точка-У, Харьков, Украина
Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"
Система ПВО в Белгородской области работает четко и слажено. Мы используем системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300. На нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
Просто когда уничтожается ракета "Точки-У", ее кассетный боезапас может рассыпать фрагменты на территории 500 метров, не говоря уже о падении хвостовой части и болванок, что и произошло во время обстрела спального района "Харьковская гора", когда пострадал высотный дом (технический этаж и последний этаж, где живут люди), уточнил эксперт.
"Теперь насчет склада в Октябрьском. Скорее всего, туда попала РСЗО. Этот объект охраняют бойцы Росгвардии. К сожалению, среди них есть погибшие и раненые. Видимо, это дело рук засланных казачков, которые передавали Украине координаты. Так же они работали несколько дней назад в Грайворонском районе, когда в результате ударов пострадали пограничники и мирные жители", - указал Алехин.
Подстанция в Шебекино и нефтехранилища в Нижнем Ольшанце (пригород Белгорода) тоже обстреливались из РСЗО и ствольной артиллерии, потому что расстояние позволяет им достать. Разнесли в пух и прах таможенный пост на границе с Украиной, добавил специалист.
Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон, пояснил он.
ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности, заключил собеседник издания.