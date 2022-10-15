https://ukraina.ru/20221015/1039770974.html

Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"

Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору" - 15.10.2022 Украина.ру

Разнесли в пух и прах. Военный эксперт о том, кто победил в бою за "Харьковскую гору"

Система ПВО в Белгородской области работает четко и слажено. Мы используем системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300. На нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T14:15

2022-10-15T14:15

2022-10-15T14:15

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На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Просто когда уничтожается ракета "Точки-У", ее кассетный боезапас может рассыпать фрагменты на территории 500 метров, не говоря уже о падении хвостовой части и болванок, что и произошло во время обстрела спального района "Харьковская гора", когда пострадал высотный дом (технический этаж и последний этаж, где живут люди), уточнил эксперт.Подстанция в Шебекино и нефтехранилища в Нижнем Ольшанце (пригород Белгорода) тоже обстреливались из РСЗО и ствольной артиллерии, потому что расстояние позволяет им достать. Разнесли в пух и прах таможенный пост на границе с Украиной, добавил специалист.Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон, пояснил он.ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности, заключил собеседник издания.

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новости, белгород, всу, пво, россия, точка-у, харьков, украина