https://ukraina.ru/20221015/1039770842.html
СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском - 15.10.2022 Украина.ру
СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
Бойцы группы "Вагнер" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны. Об этом говорится в репортаже корреспондента РИА Новости, опубликованного 15 октября
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:14
новости
спецоперация
"вагнеровцы"
всу
лисичанск
оборона
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После того, союзные силы оставили Красный Лиман, они стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей, говорится в репортаже.В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы "Вагнер" начали возведение нескольких линий обороны. Такая серьёзная подготовка, по их словам, нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск киевского режима на этом участке фронта.При помощи инженерной техники бойцы обустраивают противотанковые рвы. Перед рвами выставляются бетонные надолбы, а пространство между линиями плотно минируется.В беседе с корреспондентом боец "Вагнера" выразил уверенность, что ВСУ не смогут преодолеть оборонительные рубежи и будут разбиты.
https://ukraina.ru/20220926/1039079626.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, "вагнеровцы", всу, лисичанск, оборона
Новости, Спецоперация, "вагнеровцы", ВСУ, Лисичанск, Оборона
СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под Лисичанском
Бойцы группы "Вагнер" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны. Об этом говорится в репортаже корреспондента РИА Новости, опубликованного 15 октября
После того, союзные силы оставили Красный Лиман, они стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей, говорится в репортаже.
В непосредственной близости от линии фронта бойцы группы "Вагнер" начали возведение нескольких линий обороны. Такая серьёзная подготовка, по их словам, нужна, чтобы сдержать возможное наступление войск киевского режима на этом участке фронта.
"Украинские власти… собрали большое количество народа и ведут на убой", - пояснил РИА Новости боец группы "Вагнер".
При помощи инженерной техники бойцы обустраивают противотанковые рвы. Перед рвами выставляются бетонные надолбы, а пространство между линиями плотно минируется.
В беседе с корреспондентом боец "Вагнера" выразил уверенность, что ВСУ не смогут преодолеть оборонительные рубежи и будут разбиты.