Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО - 15.10.2022 Украина.ру
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Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО
Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО - 15.10.2022 Украина.ру
Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО
Сама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T13:56
2022-10-15T13:56
новости
нато
россия
украина
оружие
финляндия
владимир зеленский
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Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны. Позднее министр обороны страны Алексей Резников отметил, что Украина де-факто уже присоединилась к Альянсу.Эксперт подчеркнул, что поставка оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них.Но главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта, уверен общественный деятель.Так что высказывание украинских чиновников нужно рассматривать и в этом контексте тоже, заключил собеседник издания.
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новости, нато, россия, украина, оружие, финляндия, владимир зеленский
Новости, НАТО, Россия, Украина, оружие, Финляндия, Владимир Зеленский

Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО

13:56 15.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Petri KrohnЙохан Бекман
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© commons.wikimedia.org / Petri Krohn
Читать в
Сама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны. Позднее министр обороны страны Алексей Резников отметил, что Украина де-факто уже присоединилась к Альянсу.
Эксперт подчеркнул, что поставка оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них.
Но главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта, уверен общественный деятель.
"Другое дело, что НАТО уже угрожает России новой войной. Например, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который ездил в Киев в гости к Зеленскому, заявил, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война", - указал Бекман.
Так что высказывание украинских чиновников нужно рассматривать и в этом контексте тоже, заключил собеседник издания.
 
НовостиНАТОРоссияУкраинаоружиеФинляндияВладимир Зеленский
 
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