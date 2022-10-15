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Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО

Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО - 15.10.2022 Украина.ру

Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО

Сама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T13:56

2022-10-15T13:56

2022-10-15T13:56

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Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны. Позднее министр обороны страны Алексей Резников отметил, что Украина де-факто уже присоединилась к Альянсу.Эксперт подчеркнул, что поставка оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них.Но главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта, уверен общественный деятель.Так что высказывание украинских чиновников нужно рассматривать и в этом контексте тоже, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, россия, украина, оружие, финляндия, владимир зеленский