https://ukraina.ru/20221015/1039770216.html
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома на 250 квартир. Об этом сообщили 15 октября журналистам в военном ведомстве
2022-10-15T12:56
2022-10-15T12:56
2022-10-15T12:56
новости
спецоперация
мариуполь
восстановление
строительство
мо рф
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Там уточнили, что к настоящему времени военные строители в Мариуполе сдали уже шесть многоэтажек. Строительство очередных четырёх многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики. Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездкиКроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.Всего на объектах в Мариуполе сегодня задействовано до 2,5 тысяч строителей и более 240 единиц специальной техники. Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС.29 июля вице-премьер Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-план Мариуполя, предполагающий восстановление города в течение трёх лет. Документ предполагает строительство и восстановление до конца года 90 социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта.Город подвергся сильным разрушениям в ходе боевых действий между союзными силами и войсками киевского режима с марта по май.
https://ukraina.ru/20220924/1039000357.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, мариуполь, восстановление, строительство, мо рф
Новости, Спецоперация, Мариуполь, восстановление, Строительство, МО РФ
Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома на 250 квартир. Об этом сообщили 15 октября журналистам в военном ведомстве
Там уточнили, что к настоящему времени военные строители в Мариуполе сдали уже шесть многоэтажек. Строительство очередных четырёх многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики. Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки
Кроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.
Всего на объектах в Мариуполе сегодня задействовано до 2,5 тысяч строителей и более 240 единиц специальной техники. Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС.
29 июля вице-премьер Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-план Мариуполя, предполагающий восстановление города в течение трёх лет.
Документ предполагает строительство и восстановление до конца года 90 социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта.
Город подвергся сильным разрушениям в ходе боевых действий между союзными силами и войсками киевского режима с марта по май.