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Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе

Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру

Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе

Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома на 250 квартир. Об этом сообщили 15 октября журналистам в военном ведомстве

2022-10-15T12:56

2022-10-15T12:56

2022-10-15T12:56

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Там уточнили, что к настоящему времени военные строители в Мариуполе сдали уже шесть многоэтажек. Строительство очередных четырёх многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики. Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездкиКроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.Всего на объектах в Мариуполе сегодня задействовано до 2,5 тысяч строителей и более 240 единиц специальной техники. Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС.29 июля вице-премьер Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-план Мариуполя, предполагающий восстановление города в течение трёх лет. Документ предполагает строительство и восстановление до конца года 90 социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта.Город подвергся сильным разрушениям в ходе боевых действий между союзными силами и войсками киевского режима с марта по май.

https://ukraina.ru/20220924/1039000357.html

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новости, спецоперация, мариуполь, восстановление, строительство, мо рф