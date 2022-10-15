"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ

Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут Херсон

Оставление русскими войсками Балаклеи, Изюма, Купянска и Красного Лимана связано с недостаточно организованной обороной, недостаточным количеством личного состава на направлениях главного удара противника и ошибками в расположении резервов. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру