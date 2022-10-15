"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
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"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ
"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ
Жители Херсона жалуются на то, что их родные, оказавшиеся в рядах войск киевского режима, либо начинают ненавидеть своих родных, оставшихся в городе, либо боятся карательных мер и поэтому вынуждены оставаться в украинской армии. Об этом говорится в вышедшем 15 октября материале РИА Новости
2022-10-15T12:32
2022-10-15T12:32
новости
спецоперация
херсон
всу
пропаганда
родственники
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Один из них сообщил, что его сына 1998 года рождения после начала российской спецоперации в спешном порядке выпустили лейтенантом из Харьковской академии и отправили на линию фронта.Другой житель Херсона рассказал о своём брате, которого призвали в инженерные войска Украины. По его словам, до недавнего времени он всегда поддерживал контакт со своими родственниками в Херсоне, но когда его мать пошла работать в Военно-гражданскую администрацию области, "он не захотел ничего слушать и прервал абсолютно все контакты, заблокировал нас во всех соцсетях".По его словам, в переписке со знакомыми брат писал, что хочет, чтобы его семья "легла вместе с коллаборантами в земле".
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новости, спецоперация, херсон, всу, пропаганда, родственники
Новости, Спецоперация, Херсон, ВСУ, пропаганда, родственники

"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ

12:32 15.10.2022
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
Президент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
© Пресс-служба президента Украины
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Читать в
Жители Херсона жалуются на то, что их родные, оказавшиеся в рядах войск киевского режима, либо начинают ненавидеть своих родных, оставшихся в городе, либо боятся карательных мер и поэтому вынуждены оставаться в украинской армии. Об этом говорится в вышедшем 15 октября материале РИА Новости
Один из них сообщил, что его сына 1998 года рождения после начала российской спецоперации в спешном порядке выпустили лейтенантом из Харьковской академии и отправили на линию фронта.

"Первые дни он звонил, плакал, говорил: "Роем окопы, что делать?" А я говорил: "Сын, береги свою жизнь, бросай и убегай". На что он мне отвечал: "Я боюсь карательных мер".

Житель Херсона
Другой житель Херсона рассказал о своём брате, которого призвали в инженерные войска Украины. По его словам, до недавнего времени он всегда поддерживал контакт со своими родственниками в Херсоне, но когда его мать пошла работать в Военно-гражданскую администрацию области, "он не захотел ничего слушать и прервал абсолютно все контакты, заблокировал нас во всех соцсетях".
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По его словам, в переписке со знакомыми брат писал, что хочет, чтобы его семья "легла вместе с коллаборантами в земле".

"Мы вместе с семьей так переживаем за него, хотим, чтобы он вернулся домой. Но после того как он узнал, где работает наша мама, он считает нас предателями и желает нашей смерти", - заключил собеседник агентства.

 
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