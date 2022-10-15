"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
© Пресс-служба президента Украины
Жители Херсона жалуются на то, что их родные, оказавшиеся в рядах войск киевского режима, либо начинают ненавидеть своих родных, оставшихся в городе, либо боятся карательных мер и поэтому вынуждены оставаться в украинской армии. Об этом говорится в вышедшем 15 октября материале РИА Новости
Один из них сообщил, что его сына 1998 года рождения после начала российской спецоперации в спешном порядке выпустили лейтенантом из Харьковской академии и отправили на линию фронта.
"Первые дни он звонил, плакал, говорил: "Роем окопы, что делать?" А я говорил: "Сын, береги свою жизнь, бросай и убегай". На что он мне отвечал: "Я боюсь карательных мер".
Другой житель Херсона рассказал о своём брате, которого призвали в инженерные войска Украины. По его словам, до недавнего времени он всегда поддерживал контакт со своими родственниками в Херсоне, но когда его мать пошла работать в Военно-гражданскую администрацию области, "он не захотел ничего слушать и прервал абсолютно все контакты, заблокировал нас во всех соцсетях".
7 октября, 17:16Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут ХерсонОставление русскими войсками Балаклеи, Изюма, Купянска и Красного Лимана связано с недостаточно организованной обороной, недостаточным количеством личного состава на направлениях главного удара противника и ошибками в расположении резервов. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в переписке со знакомыми брат писал, что хочет, чтобы его семья "легла вместе с коллаборантами в земле".
"Мы вместе с семьей так переживаем за него, хотим, чтобы он вернулся домой. Но после того как он узнал, где работает наша мама, он считает нас предателями и желает нашей смерти", - заключил собеседник агентства.