Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России
Энджей Аюк NJ Ayuk
Париж "ревниво" относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью. Об этом заявил в опубликованном 15 октября интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк
Камерунский предприниматель рассказал, что Франция очень обеспокоена растущими связями России с ЦАР, Буркина-Фасо и Мали. По его словам, это объясняется тем, что европейцы, и, в, частности, французы, всегда считали Африку своей "собственностью, рабыней”.
Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет"
Аюк является основателем Centurion Law Group, панафриканской юридической компании, представленной в ЮАР, Экваториальной Гвинее, Гане, Камеруне и Маврикии. Компания, в частности, оказывала юридическую помощь правительству Экваториальной Гвинеи в процессе её вступления в ОПЕК.
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