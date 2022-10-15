https://ukraina.ru/20221015/1039767404.html

Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России

Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России - 15.10.2022 Украина.ру

Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России

Париж "ревниво" относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью. Об этом заявил в опубликованном 15 октября интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк

2022-10-15T10:03

2022-10-15T10:03

2022-10-15T10:03

новости

африка

франция

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0f/1039767199_0:36:260:182_1920x0_80_0_0_8c8b898b01013b131026b960807f57f9.jpg

Камерунский предприниматель рассказал, что Франция очень обеспокоена растущими связями России с ЦАР, Буркина-Фасо и Мали. По его словам, это объясняется тем, что европейцы, и, в, частности, французы, всегда считали Африку своей "собственностью, рабыней”.Аюк является основателем Centurion Law Group, панафриканской юридической компании, представленной в ЮАР, Экваториальной Гвинее, Гане, Камеруне и Маврикии. Компания, в частности, оказывала юридическую помощь правительству Экваториальной Гвинеи в процессе её вступления в ОПЕК.

https://ukraina.ru/20220523/1034008639.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, африка, франция, опек