Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России - 15.10.2022 Украина.ру
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Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России
Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России - 15.10.2022 Украина.ру
Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России
Париж "ревниво" относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью. Об этом заявил в опубликованном 15 октября интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк
2022-10-15T10:03
2022-10-15T10:03
новости
африка
франция
опек
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Камерунский предприниматель рассказал, что Франция очень обеспокоена растущими связями России с ЦАР, Буркина-Фасо и Мали. По его словам, это объясняется тем, что европейцы, и, в, частности, французы, всегда считали Африку своей "собственностью, рабыней”.Аюк является основателем Centurion Law Group, панафриканской юридической компании, представленной в ЮАР, Экваториальной Гвинее, Гане, Камеруне и Маврикии. Компания, в частности, оказывала юридическую помощь правительству Экваториальной Гвинеи в процессе её вступления в ОПЕК.
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новости, африка, франция, опек
Новости, Африка, Франция, ОПЕК

Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России

10:03 15.10.2022
 
Энджей Аюк NJ Ayuk
Энджей Аюк NJ Ayuk
Читать в
Париж "ревниво" относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью. Об этом заявил в опубликованном 15 октября интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк
Камерунский предприниматель рассказал, что Франция очень обеспокоена растущими связями России с ЦАР, Буркина-Фасо и Мали. По его словам, это объясняется тем, что европейцы, и, в, частности, французы, всегда считали Африку своей "собственностью, рабыней”.

Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет"

Энджей Аюк
Председатель Африканской энергетической палаты
Аюк является основателем Centurion Law Group, панафриканской юридической компании, представленной в ЮАР, Экваториальной Гвинее, Гане, Камеруне и Маврикии. Компания, в частности, оказывала юридическую помощь правительству Экваториальной Гвинеи в процессе её вступления в ОПЕК.
Интервью главы МИД Мали А. Диопа РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:10
Министр иностранных дел Мали: санкции Запада бьют по бедным странамАнтироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и продолжает ухудшать экономическую ситуацию в мире. Об этом заявил в опубликованном 23 мая интервью агентству РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп
 
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