https://ukraina.ru/20221014/1039764489.html

Невозможность переговоров, "зерновая сделка", Херсон и эвакуация. Итоги 14 октября на Украине

Невозможность переговоров, "зерновая сделка", Херсон и эвакуация. Итоги 14 октября на Украине - 14.10.2022 Украина.ру

Невозможность переговоров, "зерновая сделка", Херсон и эвакуация. Итоги 14 октября на Украине

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Украина прекратила переговоры о мире, а также вспомнил о "зерновой сделке". Жителей расположенных у линии боевого соприкосновения районов Херсонской области призвали к эвакуации

2022-10-14T19:07

2022-10-14T19:07

2022-10-14T19:07

эксклюзив

хроники

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Своё заявление Путин сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан."Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало", - сказал Путин.Примечательно, что ранее — во второй декаде сентября - замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что именно отход подразделений ВС РФ от Киева стал, по её мнению, переломным во всей спецоперации."Я делю эту войну полномасштабную на этот рубеж: до освобождения Киева и после <...> То, что выстоял Киев — это выстояло наше государство и это огромная победа, которую мы пока не готовы воспринять потому, что мы воюем, но в историческом смысле это будет оценено безусловно: это ключевой рубеж, после которого к нам весь мир начал относиться по-другому, серьёзно и поняли, что нам нужна эта помощь (тяжёлым вооружением — Ред.), чтобы выстоять", - указала Маляр.Президент России в Казахстане также заявил, что несмотря на такую недоговороспособность Украины, наверняка будут востребованы посреднические условия для организации переговоров."Если они (Украина — Ред.) созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - заявил Путин.В то же время, он напомнил о том, что Украина запретила на законодательном уровне переговоры с Россией."Индия и Китай всегда говорят о необходимости наладить диалог, решать всё мирным путем. Мы знаем их позицию, это наши близкие союзники, партнеры, мы уважаем их позицию, но мы же знаем и позицию Киева. Они все время говорили, что они хотят переговоров и вроде как просили об этом, а приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. О чём же здесь можно говорить?" - сказал Путин на пресс-конференции.Ранее президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.Кроме того, Путин рассказал и о том, как готовился теракт на Крымском мосту."Федеральная служба безопасности констатировала, что скорее всего этот, так называемый груз, точнее сказать взрывчатка, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет. Это вопрос. Ответа на него пока нет", - отметил Путин.При этом он заявил, что если выяснится, что Украина использует "зерновые коридоры" для организации терактов, РФ закроет эти коридоры."Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа. Выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора, но, пока, таких данных у нас нет", - заявил президент России.Путин также оценил работу генсека ООН Антониу Гуттереша по вопросу "зерновой сделки"."Я знаю, что он работает, но не все у него получается", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.По его словам, зерно, которое вывозится с Украины, "в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН".Обстановка в ХерсонеГлава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные готовы отразить атаку на Херсон."Информация (с фронта) только позитивная. Наши вооруженные силы на сегодняшний день готовы отразить любую попытку контрнаступления и готовы сами пойти в наступление. Я передаю вам обстановку от командиров", - заявил СальдоПри этом, как заявил журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, все органы власти в Херсонской области продолжают работу на местах, обеспечивая население всем необходимым."Органы власти, областные и районные, все на местах, все работают. Есть план мероприятий, который исполняется. Война войной, а мирная жизнь продолжается. На нас лежит ответственность, и с нас никто ее не снимает. Обеспечение всем необходимым населения - это и выплата зарплат, социальных пособий, пенсий, подготовка к осенне-зимнему периоду, восстановление жилья тех, кто пострадал от обстрелов с украинской стороны, налаживание логистики и поставок всего необходимого на территорию всего региона, как на левую сторону берега, так и на правую", - сказал Елисеев.Он также заявил о сохранности всех логистических цепочек."Сегодня могу сказать, что несмотря на то, что был атакован Крымский мост, у нас есть уверенность. Все логистические цепочки сохранены, маршруты доставок продовольствия и медикаментов, товаров первой необходимости сохранены и функционируют. Поэтому у нас есть уверенность, что всем необходимым мы будем обеспечены", - добавил он.За несколько часов до этого власти региона призвали жителей покинуть область."Жителям Херсонской области стоит выехать в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий, не затруднять манёвренность военных", — процитировало заявление властей Херсонской области РИА "Новости".Позже в администрации области конкретизировали свой призыв."Никому не секрет, что обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наёмников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию", — заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В своём видеообращении он также заявил, что существует угроза Каховской ГЭС."Нельзя исключать реальную угрозу подтопления Херсонской области. Тревогу вызывает усиленная работа укронацистов по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы. Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой свой план", — рассказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.По его словам, в результате прорыва дамбы могут быть затопленные населенные пункты и противник предпримет попытку форсировать Днепр для наступления на Херсон."Наша задача — встретить укронацистов во всеоружии и дать возможность военным уничтожить фашизм без потерь среди мирного населения", — подчеркнул Стремоусов.Он призвал жителей региона не паниковать, не "слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику" и обращаться на специально открытую на горячую линию.Как заявил заместитель главы фракции "Единой России" в Государственной Думе Игорь Кастюкевич, депутаты-единороссы возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов,"Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов. Группа депутатов Госдумы уже оказывает помощь жителям, в том числе маломобильным гражданам и семьям с детьми, в организации выезда и решении оргвопросов", - заявил Кастюкевич.Ранее стало также известно, что правительство РФ поможет в выезде в другие регионы жителям Херсонской области."В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны", — заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин.Он уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Хуснуллин добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники