https://ukraina.ru/20221014/1039762690.html

Заявления Путина по Украине, обстрелы Белгорода. О чём говорили эксперты 14 октября

Заявления Путина по Украине, обстрелы Белгорода. О чём говорили эксперты 14 октября - 14.10.2022 Украина.ру

Заявления Путина по Украине, обстрелы Белгорода. О чём говорили эксперты 14 октября

Никаких переговоров с США по Украине быть не может, пока Америка не изменит свою позицию, полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет – у них на Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T18:07

2022-10-14T18:07

2022-10-14T18:49

эксклюзив

украина

россия

всу

сша

владимир путин

джо байден

переговоры

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/01/1033250114_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_4135723fd321cabec67350ee86fd563c.jpg

Никаких переговоров с США по Украине быть не может, пока Америка не изменит свою позицию, полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет – у них на это нет сил и средств. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Заявления Владимира ПутинаПрезидент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции 14 октября в Астане. В частности, он заявил, что не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом.Политолог Петр Акопов уверен, что никаких переговоров с Америкой быть не может, пока Америка не изменит свою позицию — а они свою позицию менять не собираются, как и Россия.«Байден будет говорить: "Выведите войска". Путин будет говорить: "Нет, не выведем". Зачем для этого лично встречаться? До тех пор, пока Вашингтон не будет склоняться к хотя бы, с его точки зрения, компромиссу по Украине, переговоров не будет», — прогнозирует Акопов.Также Путин сказал, что Украина демонстрировала готовность к переговорам, пока наши войска стояли под Киевом, а когда ушли, готовность пропала.Акопов считает, что это может быть сигналом о готовности повторить поход.«Вариант нового удара со стороны Белоруссии прорабатывается. Вопрос в том, когда он будет. Все зависит от хода боевых действий на земле. До полного освобождения Донбасса это неактуально. А весной это вполне может быть.Война будет долгой. Сейчас нет смысла загадывать, когда мы предпримем эту операцию. Но в том, что наши войска будут под Киевом, я не сомневаюсь», — отметил эксперт.Обстрелы БелгородаНа протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отмечает, что столь мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров.Наши войска, отмечает эксперт, отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе.«Некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа — территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон.<…> ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности», — заявил Алехин.В то же время полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет — сейчас у них на это нет сил и средств, сообщил обозреватель.«На территории Белгородской области граница не открыта. Там стоят наши подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова», — рассказал эксперт.Удары по энергетической инфраструктуре УкраиныСтратегический замысел российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины состоит из нескольких факторов, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.Первый фактор — удар по стратегическому тылу противника. Когда наносятся воздушные удары по объектам критической инфраструктуры, это сказывается не только на глубоком тылу — это касается самой линии фронта.Тут есть и моральный фактор. Противник понимает, что теперь в его глубоком тылу так же неспокойно, как и на передовой, это серьезно сказывается на боевом духе.Второй фактор — критическая инфраструктура, хоть и гражданская, но приобрела военный характер. Коммуникации ВСУ, работа штабов и центры разведки напрямую связаны с электричеством. Ведь удары наносятся не только по объектам энергетики, но и по железнодорожным узлам, и по другим объектам, которые влияют на общую ситуацию.«Более того, такие удары повлияют и на отношение Европы к этому конфликту. США — все равно, они за океаном и только счет ведут. Зато Европа серьезно зависит от разного рода энергетических вопросов», — заявил Коновалов.Он пояснил, что раньше у ВС РФ был подход, что гражданскую инфраструктуру нужно трогать в последнюю очередь. Но после событий, которые спровоцировала Украина, был использован другой сценарий.Режим повышенной террористической опасности в БелоруссииВ Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности в связи с обострением ситуации на границе, заявил президент республики Александр Лукашенко.По его словам, из-за обострения ситуации военные проводят у границ «процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации».Старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов напомнил, что белорусские власти прежде заявляли о подготовке диверсий и провокаций со стороны Польши и Украины.«После взрыва на Крымском мосту Александр Лукашенко жестко предупредил Украину о недопустимости подобных действий в отношении Белоруссии. Очевидно, этим и вызвано данное решение (о введении режима)», — сказал Шимов.Он также отмечает, что Польша, будучи одним из главных европейских «ястребов», в целом ведёт себя очень смирно после начала СВО — «очевидно, поляков держат на коротком поводке их "старшие товарищи"».«Польша так и не вступила в конфликт на Украине напрямую, хотя этого многие ждали. Да, она поставляет вооружения и является перевалочной базой для поставок, но это, опять же, не выходит за рамки политики, которую проводит Запад в отношении российско-украинского конфликта», — пояснил политолог.Он добавил, что отношения между странами стабильно плохие, но они стабильны: граница открыта, люди ездят туда-сюда.

https://ukraina.ru/20221014/1039761180.html

https://ukraina.ru/20221014/1039735426.html

https://ukraina.ru/20221014/1039748336.html

https://ukraina.ru/20221014/1039738479.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, всу, сша, владимир путин, джо байден, переговоры, белоруссия, александр лукашенко, белгород, обстрелы, иван коновалов, всеволод шимов, петр акопов, геннадий алехин