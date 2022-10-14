https://ukraina.ru/20221014/1039762164.html
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США - 14.10.2022 Украина.ру
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
Жительницу Керчи обвинили в призывах к насилию по отношению к русским. Об этом говорится в распространенном 14 октября сообщении пресс-службы УФСБ по Республике Крым и Севастополю
2022-10-14T18:18
2022-10-14T18:18
2022-10-14T18:18
новости
крым
экстремизм
задержание
украина
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Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали 30-летнюю жительницу Керчи по подозрению в экстремизме. Девушка писала в групповом чате в Telegram призывы к насилию по национальному признаку - по отношению к русским. По данным крымских СМИ, задержанная одобряла теракт на Крымском мосту, желала смерти российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.Девушку задержали на улице. Дома у нее провели обыск. Правоохранители нашли флаги Украины и США. Видеозапись задержания распространили в соцсетях.По статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" возбудили уголовное дело. Девушке грозит наказание - от принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет. Также задержанную могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.
https://ukraina.ru/20221012/1039666754.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, экстремизм, задержание, украина
Новости, Крым, экстремизм, задержание, Украина
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
Жительницу Керчи обвинили в призывах к насилию по отношению к русским. Об этом говорится в распространенном 14 октября сообщении пресс-службы УФСБ по Республике Крым и Севастополю
Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали 30-летнюю жительницу Керчи по подозрению в экстремизме. Девушка писала в групповом чате в Telegram призывы к насилию по национальному признаку - по отношению к русским.
По данным крымских СМИ, задержанная одобряла теракт на Крымском мосту, желала смерти российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.
Девушку задержали на улице. Дома у нее провели обыск. Правоохранители нашли флаги Украины и США. Видеозапись задержания распространили в соцсетях.
По статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" возбудили уголовное дело. Девушке грозит наказание - от принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет. Также задержанную могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.