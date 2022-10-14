В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039762164.html
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США - 14.10.2022 Украина.ру
В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
Жительницу Керчи обвинили в призывах к насилию по отношению к русским. Об этом говорится в распространенном 14 октября сообщении пресс-службы УФСБ по Республике Крым и Севастополю
2022-10-14T18:18
2022-10-14T18:18
новости
крым
экстремизм
задержание
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039761737_70:0:1670:900_1920x0_80_0_0_b5aa6fe329d3245cef8b3187b754e1b4.png
Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали 30-летнюю жительницу Керчи по подозрению в экстремизме. Девушка писала в групповом чате в Telegram призывы к насилию по национальному признаку - по отношению к русским. По данным крымских СМИ, задержанная одобряла теракт на Крымском мосту, желала смерти российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.Девушку задержали на улице. Дома у нее провели обыск. Правоохранители нашли флаги Украины и США. Видеозапись задержания распространили в соцсетях.По статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" возбудили уголовное дело. Девушке грозит наказание - от принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет. Также задержанную могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.
https://ukraina.ru/20221012/1039666754.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039761737_397:0:1597:900_1920x0_80_0_0_ce4fc876357d18cdcddb3f0b2e9d8976.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, экстремизм, задержание, украина
Новости, Крым, экстремизм, задержание, Украина

В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США

18:18 14.10.2022
 
© скриншотВ Крыму задержали интернет-экстремистку
В Крыму задержали интернет-экстремистку
© скриншот
Читать в
Жительницу Керчи обвинили в призывах к насилию по отношению к русским. Об этом говорится в распространенном 14 октября сообщении пресс-службы УФСБ по Республике Крым и Севастополю
Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали 30-летнюю жительницу Керчи по подозрению в экстремизме. Девушка писала в групповом чате в Telegram призывы к насилию по национальному признаку - по отношению к русским.
По данным крымских СМИ, задержанная одобряла теракт на Крымском мосту, желала смерти российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.
Девушку задержали на улице. Дома у нее провели обыск. Правоохранители нашли флаги Украины и США. Видеозапись задержания распространили в соцсетях.
© скриншотИнтернет-экстремистка с флагами Украины и США
Интернет-экстремистка с флагами Украины и США
© скриншот
Интернет-экстремистка с флагами Украины и США
По статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" возбудили уголовное дело. Девушке грозит наказание - от принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет. Также задержанную могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
12 октября, 17:36
Уроженца Мариуполя задержали за подготовку теракта в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал нападение на местный военкомат. Об этом 12 октября сообщили журналисты местного издания TagilCity.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах
 
НовостиКрымэкстремизмзадержаниеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Невозможность переговоров, "зерновая сделка", Херсон и эвакуация. Итоги 14 октября на Украине
18:18В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
18:07Заявления Путина по Украине, обстрелы Белгорода. О чём говорили эксперты 14 октября
17:41"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
17:39Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
17:38Петр Акопов: Прорабатывается вопрос нового похода на Киев, главная цель – вырвать Украину из рук Запада
17:06ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
17:00Карибский кризис: "наихудшее поражение в американской истории" или "предательство" Хрущева?
16:57Современнейшее оружие России, разочарование НАТО: что говорили об Украине в мире 14 октября
16:51СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
16:48Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено
16:40Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
16:34Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
16:30Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима
16:28Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
16:25СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
16:20Россия благодарна Эрдогану - Путин
16:17Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
16:17Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ
Лента новостейМолния