https://ukraina.ru/20221014/1039762164.html

В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США

В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США - 14.10.2022 Украина.ру

В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США

Жительницу Керчи обвинили в призывах к насилию по отношению к русским. Об этом говорится в распространенном 14 октября сообщении пресс-службы УФСБ по Республике Крым и Севастополю

2022-10-14T18:18

2022-10-14T18:18

2022-10-14T18:18

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Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали 30-летнюю жительницу Керчи по подозрению в экстремизме. Девушка писала в групповом чате в Telegram призывы к насилию по национальному признаку - по отношению к русским. По данным крымских СМИ, задержанная одобряла теракт на Крымском мосту, желала смерти российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.Девушку задержали на улице. Дома у нее провели обыск. Правоохранители нашли флаги Украины и США. Видеозапись задержания распространили в соцсетях.По статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" возбудили уголовное дело. Девушке грозит наказание - от принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет. Также задержанную могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

https://ukraina.ru/20221012/1039666754.html

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новости, крым, экстремизм, задержание, украина