https://ukraina.ru/20221014/1039760935.html
Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
Индия и Китай всегда выступают за переговоры и диалог, и Россия уважает их позицию, однако у киевского режима пропало желание говорить с РФ, как только российские войска отошли от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября в Астане
2022-10-14T17:39
2022-10-14T17:39
2022-10-14T17:39
новости
владимир путин
пресс-конференция
астана
индия
китай
урегулирование
киевский режим
спецоперация
эрдоган
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Отвечая на вопрос журналистки RT о целесообразности подключения Китая и Индии к процессу мирного урегулирования на Украине, российский президент напомнил, что весной между представителями России и Украины проводились переговоры в Стамбуле, в ходе которых были достигнуты и "чуть ли не парафированы" определённые договорённости.Российский президент также высоко оценил посреднические усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу обмена попавших в плен военнослужащих.
https://ukraina.ru/20220921/1038931823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, пресс-конференция, астана, индия, китай, урегулирование, киевский режим, спецоперация, эрдоган, переговоры
Новости, Владимир Путин, пресс-конференция, Астана, Индия, Китай, урегулирование, киевский режим, Спецоперация, Эрдоган, переговоры
Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
Индия и Китай всегда выступают за переговоры и диалог, и Россия уважает их позицию, однако у киевского режима пропало желание говорить с РФ, как только российские войска отошли от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября в Астане