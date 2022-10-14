https://ukraina.ru/20221014/1039760935.html

Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине

Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине - 14.10.2022 Украина.ру

Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине

Индия и Китай всегда выступают за переговоры и диалог, и Россия уважает их позицию, однако у киевского режима пропало желание говорить с РФ, как только российские войска отошли от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября в Астане

2022-10-14T17:39

2022-10-14T17:39

2022-10-14T17:39

новости

владимир путин

пресс-конференция

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эрдоган

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Отвечая на вопрос журналистки RT о целесообразности подключения Китая и Индии к процессу мирного урегулирования на Украине, российский президент напомнил, что весной между представителями России и Украины проводились переговоры в Стамбуле, в ходе которых были достигнуты и "чуть ли не парафированы" определённые договорённости.Российский президент также высоко оценил посреднические усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу обмена попавших в плен военнослужащих.

https://ukraina.ru/20220921/1038931823.html

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новости, владимир путин, пресс-конференция, астана, индия, китай, урегулирование, киевский режим, спецоперация, эрдоган, переговоры