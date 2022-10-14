Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
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Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
Индия и Китай всегда выступают за переговоры и диалог, и Россия уважает их позицию, однако у киевского режима пропало желание говорить с РФ, как только российские войска отошли от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября в Астане
2022-10-14T17:39
2022-10-14T17:39
новости
владимир путин
пресс-конференция
астана
индия
китай
урегулирование
киевский режим
спецоперация
эрдоган
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Отвечая на вопрос журналистки RT о целесообразности подключения Китая и Индии к процессу мирного урегулирования на Украине, российский президент напомнил, что весной между представителями России и Украины проводились переговоры в Стамбуле, в ходе которых были достигнуты и "чуть ли не парафированы" определённые договорённости.Российский президент также высоко оценил посреднические усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу обмена попавших в плен военнослужащих.
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новости, владимир путин, пресс-конференция, астана, индия, китай, урегулирование, киевский режим, спецоперация, эрдоган, переговоры
Новости, Владимир Путин, пресс-конференция, Астана, Индия, Китай, урегулирование, киевский режим, Спецоперация, Эрдоган, переговоры

Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине

17:39 14.10.2022
 
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Пресс-служба президента Казахстана
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Индия и Китай всегда выступают за переговоры и диалог, и Россия уважает их позицию, однако у киевского режима пропало желание говорить с РФ, как только российские войска отошли от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября в Астане
Отвечая на вопрос журналистки RT о целесообразности подключения Китая и Индии к процессу мирного урегулирования на Украине, российский президент напомнил, что весной между представителями России и Украины проводились переговоры в Стамбуле, в ходе которых были достигнуты и "чуть ли не парафированы" определённые договорённости.

Но мы же знаем и позицию Киева. ...Они теперь приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. … Вот если они созреют для этого, пожалуйста! Тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован

Владимир Путин
Президент РФ
Российский президент также высоко оценил посреднические усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу обмена попавших в плен военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:42
Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорамКитай призывает стороны конфликта на Украине добиться прекращения огня путем переговоров, заявил 21 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обращение президента России Владимира Путина
 
НовостиВладимир Путинпресс-конференцияАстанаИндияКитайурегулированиекиевский режимСпецоперацияЭрдоганпереговоры
 
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