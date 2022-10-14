"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток - 14.10.2022 Украина.ру
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"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток - 14.10.2022 Украина.ру
"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
В случае недоразумений при вручении повестки нужно обращаться в Генпрокуратуру, а не бояться ходить по Москве, заявил 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-14T17:41
2022-10-14T17:41
новости
мобилизация
песков
москва
санкт-петербург
повестка
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Ранее в сети появилась информация, что в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники полиции раздают гражданам повестки у метро и в подъездах жилых домов.Также он объяснил, что слова президента России Владимира Путина о сроках мобилизации значит, что через две недели она завершится.Ранее Путин сообщил, что к сегодняшнему дню мобилизованы 222 тысячи человек, и до конца частичной мобилизации остается две недели.
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новости, мобилизация, песков, москва, санкт-петербург, повестка
Новости, мобилизация, Песков, Москва, Санкт-Петербург, повестка

"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток

17:41 14.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В случае недоразумений при вручении повестки нужно обращаться в Генпрокуратуру, а не бояться ходить по Москве, заявил 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее в сети появилась информация, что в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники полиции раздают гражданам повестки у метро и в подъездах жилых домов.

Надо спросить, на основании чего там действовали, может быть, это уклонисты, нужно каждый случай проверять, при этом не надо бояться ходить по Москве, надо обратиться в Генпрокуратуру.

Также он объяснил, что слова президента России Владимира Путина о сроках мобилизации значит, что через две недели она завершится.
Ранее Путин сообщил, что к сегодняшнему дню мобилизованы 222 тысячи человек, и до конца частичной мобилизации остается две недели.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
16:28
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценкуПрезидент России Владимир Путин считает, что действия покинувших страну мужчин после объявления частичной мобилизации нужно оценивать только с юридической стороны. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане
 
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