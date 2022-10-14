https://ukraina.ru/20221014/1039760537.html
"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток - 14.10.2022 Украина.ру
"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
В случае недоразумений при вручении повестки нужно обращаться в Генпрокуратуру, а не бояться ходить по Москве, заявил 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-14T17:41
2022-10-14T17:41
2022-10-14T17:41
новости
мобилизация
песков
москва
санкт-петербург
повестка
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Ранее в сети появилась информация, что в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники полиции раздают гражданам повестки у метро и в подъездах жилых домов.Также он объяснил, что слова президента России Владимира Путина о сроках мобилизации значит, что через две недели она завершится.Ранее Путин сообщил, что к сегодняшнему дню мобилизованы 222 тысячи человек, и до конца частичной мобилизации остается две недели.
https://ukraina.ru/20221014/1039757573.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, песков, москва, санкт-петербург, повестка
Новости, мобилизация, Песков, Москва, Санкт-Петербург, повестка
"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
В случае недоразумений при вручении повестки нужно обращаться в Генпрокуратуру, а не бояться ходить по Москве, заявил 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков