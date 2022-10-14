ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039759582.html
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин - 14.10.2022 Украина.ру
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы сыграть роль посредника в украинском конфликте. Об этом на пресс-конференции 14 октября в Астане заявил президент России Владимир Путин
2022-10-14T17:06
2022-10-14T17:06
новости
обмен
оаэ
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039634014_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_819f52c6a901cee3c10e29307a2ed951.jpg
Руководство ОАЭ готово сыграть посредническую роль в конфликте на Украине, сообщил Путин."ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера - обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны", - сказал Путин.Владимир Путин встретился с президентом ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 11 октября. Главы двух государств обсуждали кризис на Украине, обстрелы Запорожской АЭС, работу в рамках Организации стран-экспортеров нефти в неофициальном формате (ОПЕК+).
https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039634014_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_54f9193b64b6b815f71094398cba7c97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обмен, оаэ, украина, владимир путин
Новости, обмен, ОАЭ, Украина, Владимир Путин

ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин

17:06 14.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом ОАЭ М. бен Заидом Аль Нахайяном
Встреча президента РФ В. Путина с президентом ОАЭ М. бен Заидом Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы сыграть роль посредника в украинском конфликте. Об этом на пресс-конференции 14 октября в Астане заявил президент России Владимир Путин
Руководство ОАЭ готово сыграть посредническую роль в конфликте на Украине, сообщил Путин.
"ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера - обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны", - сказал Путин.
Владимир Путин встретился с президентом ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 11 октября. Главы двух государств обсуждали кризис на Украине, обстрелы Запорожской АЭС, работу в рамках Организации стран-экспортеров нефти в неофициальном формате (ОПЕК+).
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
22 сентября, 19:00
Обмен пленными. Итоги 22 сентября на УкраинеСостоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Киев получил "азовцев"* и бойцов других формирований, Москва — российских военнопленных и пленных бойцов НМ ДНР и ЛНР, а также украинского политика Виктора Медведчука
 
НовостиобменОАЭУкраинаВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Невозможность переговоров, "зерновая сделка", Херсон и эвакуация. Итоги 14 октября на Украине
18:18В Крыму задержали интернет-экстремистку с флагами Украины и США
18:07Заявления Путина по Украине, обстрелы Белгорода. О чём говорили эксперты 14 октября
17:41"Не надо бояться ходить по Москве и Питеру": Песков о ситуации с раздачей повесток
17:39Путин высказался о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине
17:38Петр Акопов: Прорабатывается вопрос нового похода на Киев, главная цель – вырвать Украину из рук Запада
17:06ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
17:00Карибский кризис: "наихудшее поражение в американской истории" или "предательство" Хрущева?
16:57Современнейшее оружие России, разочарование НАТО: что говорили об Украине в мире 14 октября
16:51СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
16:48Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено
16:40Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
16:34Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
16:30Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима
16:28Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
16:25СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
16:20Россия благодарна Эрдогану - Путин
16:17Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
16:17Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ
Лента новостейМолния