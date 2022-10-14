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ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин

ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин - 14.10.2022 Украина.ру

ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы сыграть роль посредника в украинском конфликте. Об этом на пресс-конференции 14 октября в Астане заявил президент России Владимир Путин

2022-10-14T17:06

2022-10-14T17:06

2022-10-14T17:06

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обмен

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украина

владимир путин

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Руководство ОАЭ готово сыграть посредническую роль в конфликте на Украине, сообщил Путин."ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера - обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны", - сказал Путин.Владимир Путин встретился с президентом ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 11 октября. Главы двух государств обсуждали кризис на Украине, обстрелы Запорожской АЭС, работу в рамках Организации стран-экспортеров нефти в неофициальном формате (ОПЕК+).

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новости, обмен, оаэ, украина, владимир путин