https://ukraina.ru/20221014/1039759582.html
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин - 14.10.2022 Украина.ру
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы сыграть роль посредника в украинском конфликте. Об этом на пресс-конференции 14 октября в Астане заявил президент России Владимир Путин
2022-10-14T17:06
2022-10-14T17:06
2022-10-14T17:06
новости
обмен
оаэ
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039634014_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_819f52c6a901cee3c10e29307a2ed951.jpg
Руководство ОАЭ готово сыграть посредническую роль в конфликте на Украине, сообщил Путин."ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера - обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны", - сказал Путин.Владимир Путин встретился с президентом ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 11 октября. Главы двух государств обсуждали кризис на Украине, обстрелы Запорожской АЭС, работу в рамках Организации стран-экспортеров нефти в неофициальном формате (ОПЕК+).
https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039634014_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_54f9193b64b6b815f71094398cba7c97.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обмен, оаэ, украина, владимир путин
Новости, обмен, ОАЭ, Украина, Владимир Путин
ОАЭ готовы к посреднической роли в конфликте на Украине - Путин
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы сыграть роль посредника в украинском конфликте. Об этом на пресс-конференции 14 октября в Астане заявил президент России Владимир Путин