СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат - 14.10.2022 Украина.ру
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СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат - 14.10.2022 Украина.ру
СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
ФСБ сообщила о задержании жителя Махачкалы, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб, передает 14 октября РИА Новости
2022-10-14T16:51
2022-10-14T16:51
новости
фсб
махачкала
сбу
дагестан
украина
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По данным агентства, мужчина готовил поджег военкомата на фоне частичной мобилизации.По словам задержанного, его сын – военнослужащий контракта, последние месяцы находится в зоне СВО.Представители украинских спецслужб связались с ним, сказали, что сын в плену и угрожали его здоровью.Мужчина рассказал во время допроса, что его сына угрожали "оставить без рук и ног".Показания задержанного проверяются, заверили в ФСБ.
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новости, фсб, махачкала, сбу, дагестан, украина
Новости, ФСБ, Махачкала, СБУ, Дагестан, Украина

СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат

16:51 14.10.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации в Крыму
ФСБ России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации в Крыму
© ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ сообщила о задержании жителя Махачкалы, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб, передает 14 октября РИА Новости
По данным агентства, мужчина готовил поджег военкомата на фоне частичной мобилизации.
По словам задержанного, его сын – военнослужащий контракта, последние месяцы находится в зоне СВО.
Представители украинских спецслужб связались с ним, сказали, что сын в плену и угрожали его здоровью.
Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына.
Мужчина рассказал во время допроса, что его сына угрожали "оставить без рук и ног".
Показания задержанного проверяются, заверили в ФСБ.
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