https://ukraina.ru/20221014/1039759200.html
СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат - 14.10.2022 Украина.ру
СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
ФСБ сообщила о задержании жителя Махачкалы, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб, передает 14 октября РИА Новости
2022-10-14T16:51
2022-10-14T16:51
2022-10-14T16:51
новости
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По данным агентства, мужчина готовил поджег военкомата на фоне частичной мобилизации.По словам задержанного, его сын – военнослужащий контракта, последние месяцы находится в зоне СВО.Представители украинских спецслужб связались с ним, сказали, что сын в плену и угрожали его здоровью.Мужчина рассказал во время допроса, что его сына угрожали "оставить без рук и ног".Показания задержанного проверяются, заверили в ФСБ.
https://ukraina.ru/20221012/1039665230.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, махачкала, сбу, дагестан, украина
Новости, ФСБ, Махачкала, СБУ, Дагестан, Украина
СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат
ФСБ сообщила о задержании жителя Махачкалы, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб, передает 14 октября РИА Новости
По данным агентства, мужчина готовил поджег военкомата на фоне частичной мобилизации.
По словам задержанного, его сын – военнослужащий контракта, последние месяцы находится в зоне СВО.
Представители украинских спецслужб связались с ним, сказали, что сын в плену и угрожали его здоровью.
Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына.
Мужчина рассказал во время допроса, что его сына угрожали "оставить без рук и ног".
Показания задержанного проверяются, заверили в ФСБ.