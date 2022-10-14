https://ukraina.ru/20221014/1039759200.html

СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат

СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат - 14.10.2022 Украина.ру

СБУ пыталась шантажом заставить жителя Дагестана поджечь военкомат

ФСБ сообщила о задержании жителя Махачкалы, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб, передает 14 октября РИА Новости

2022-10-14T16:51

2022-10-14T16:51

2022-10-14T16:51

новости

фсб

махачкала

сбу

дагестан

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037762893_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e8b54da448131c1c7babef45c822eaa8.jpg.webp

По данным агентства, мужчина готовил поджег военкомата на фоне частичной мобилизации.По словам задержанного, его сын – военнослужащий контракта, последние месяцы находится в зоне СВО.Представители украинских спецслужб связались с ним, сказали, что сын в плену и угрожали его здоровью.Мужчина рассказал во время допроса, что его сына угрожали "оставить без рук и ног".Показания задержанного проверяются, заверили в ФСБ.

https://ukraina.ru/20221012/1039665230.html

махачкала

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, махачкала, сбу, дагестан, украина