https://ukraina.ru/20221014/1039758922.html

Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено

Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено - 14.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено

Необходимости в новых массированных ударах по Украине сейчас нет, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции

2022-10-14T16:48

2022-10-14T16:48

2022-10-14T16:48

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Утром в пятницу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых прилетах по городу, пожаре и поражению критической инфраструктуры региона.Также сообщалось, что ракетами морского базирования был нанесен удар по арсеналу в Бродах Львовской области, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

https://ukraina.ru/20221014/1039716212.html

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2022

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новости, владимир путин, удар, ракетный удар, спецоперация, украина