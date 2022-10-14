https://ukraina.ru/20221014/1039758922.html
Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено
Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено - 14.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено
Необходимости в новых массированных ударах по Украине сейчас нет, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции
2022-10-14T16:48
2022-10-14T16:48
2022-10-14T16:48
новости
владимир путин
удар
ракетный удар
спецоперация
украина
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Утром в пятницу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых прилетах по городу, пожаре и поражению критической инфраструктуры региона.Также сообщалось, что ракетами морского базирования был нанесен удар по арсеналу в Бродах Львовской области, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
https://ukraina.ru/20221014/1039716212.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, удар, ракетный удар, спецоперация, украина
Новости, Владимир Путин, удар, ракетный удар, Спецоперация, Украина
Путин рассказал, сколько объектов на Украине намечалось для удара и сколько не было поражено
Необходимости в новых массированных ударах по Украине сейчас нет, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции