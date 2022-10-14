Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент России Владимир Путин завил, что он не жалеет о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал 14 октября на пресс-конференции
"Мои действия правильные", - сказал он, отвечая на вопрос – "Не жалеет ли он о начале СВО?"
Он отметил, что Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины.
В то же время он предостерег иностранные государства от введения войск на Украину и прямого столкновения с армией РФ. По словам Путина, это может "привести к катастрофе".
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыкуПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в России возмущаются попытками некоторых стран "отменить" русскую культуру, и что россияне не должны вести таким же образом. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции 14 октября в Астане