Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию - 14.10.2022 Украина.ру
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Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию - 14.10.2022 Украина.ру
Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
Президент России Владимир Путин завил, что он не жалеет о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал 14 октября на пресс-конференции
2022-10-14T16:34
2022-10-14T16:34
новости
владимир путин
украина
спецоперация
сво
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"Мои действия правильные", - сказал он, отвечая на вопрос – "Не жалеет ли он о начале СВО?"Он отметил, что Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины.В то же время он предостерег иностранные государства от введения войск на Украину и прямого столкновения с армией РФ. По словам Путина, это может "привести к катастрофе".
https://ukraina.ru/20221014/1039757313.html
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новости, владимир путин, украина, спецоперация, сво
Новости, Владимир Путин, Украина, Спецоперация, СВО

Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию

16:34 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ В. Путин принял участие в международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин завил, что он не жалеет о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал 14 октября на пресс-конференции
"Мои действия правильные", - сказал он, отвечая на вопрос – "Не жалеет ли он о начале СВО?"
Он отметил, что Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины.
В то же время он предостерег иностранные государства от введения войск на Украину и прямого столкновения с армией РФ. По словам Путина, это может "привести к катастрофе".
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
16:26
"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыкуПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в России возмущаются попытками некоторых стран "отменить" русскую культуру, и что россияне не должны вести таким же образом. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции 14 октября в Астане
 
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Заголовок открываемого материала
16:40Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
16:34Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
16:30Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима
16:28Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
16:25СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
16:20Россия благодарна Эрдогану - Путин
16:17Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
16:17Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ
16:15"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров
16:10"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
16:09Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября
16:04Путин назвал срок завершения мобилизации
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