https://ukraina.ru/20221014/1039757780.html

Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию

Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию - 14.10.2022 Украина.ру

Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию

Президент России Владимир Путин завил, что он не жалеет о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал 14 октября на пресс-конференции

2022-10-14T16:34

2022-10-14T16:34

2022-10-14T16:34

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"Мои действия правильные", - сказал он, отвечая на вопрос – "Не жалеет ли он о начале СВО?"Он отметил, что Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины.В то же время он предостерег иностранные государства от введения войск на Украину и прямого столкновения с армией РФ. По словам Путина, это может "привести к катастрофе".

https://ukraina.ru/20221014/1039757313.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, украина, спецоперация, сво