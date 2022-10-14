Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039757573.html
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку - 14.10.2022 Украина.ру
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
Президент России Владимир Путин считает, что действия покинувших страну мужчин после объявления частичной мобилизации нужно оценивать только с юридической стороны. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане
2022-10-14T16:28
2022-10-14T16:28
новости
мобилизация
владимир путин
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039559459_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_564cbd50fd540642a10df296fa9cd3fb.jpg
Путин призвал оценивать действия покинувших страну после 21 сентября мужчин с правовой точки зрения. В отношении каждого такого россиянина, заявил он, нужно действовать только на этом основании. Путин считает, что иначе поступить невозможно.
https://ukraina.ru/20221012/1039636486.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039559459_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_5de243399e8753bfa4911ba554a76577.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, владимир путин, россия, вс рф
Новости, мобилизация, Владимир Путин, Россия, ВС РФ

Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку

16:28 14.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Президент России Владимир Путин считает, что действия покинувших страну мужчин после объявления частичной мобилизации нужно оценивать только с юридической стороны. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане
Путин призвал оценивать действия покинувших страну после 21 сентября мужчин с правовой точки зрения. В отношении каждого такого россиянина, заявил он, нужно действовать только на этом основании.

"Я бы предпочитал давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного гражданина. Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку", - сказал Путин.

Путин считает, что иначе поступить невозможно.
Игорь Краснов
12 октября, 10:10
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизацииЕсли бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости
 
НовостимобилизацияВладимир ПутинРоссияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
16:34Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
16:30Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима
16:28Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
16:25СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
16:20Россия благодарна Эрдогану - Путин
16:17Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
16:17Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ
16:15"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров
16:10"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
16:09Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября
16:04Путин назвал срок завершения мобилизации
16:03Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии
16:03Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
15:53Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"
15:50Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
15:3460 лет Карибскому кризису. Теперь ситуация повторяется на Украине
15:15Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии
15:02Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится
Лента новостейМолния