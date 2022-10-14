Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку

Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации Если бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости