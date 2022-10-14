https://ukraina.ru/20221014/1039757573.html
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку - 14.10.2022 Украина.ру
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
Президент России Владимир Путин считает, что действия покинувших страну мужчин после объявления частичной мобилизации нужно оценивать только с юридической стороны. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане
2022-10-14T16:28
2022-10-14T16:28
2022-10-14T16:28
новости
мобилизация
владимир путин
россия
вс рф
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Путин призвал оценивать действия покинувших страну после 21 сентября мужчин с правовой точки зрения. В отношении каждого такого россиянина, заявил он, нужно действовать только на этом основании. Путин считает, что иначе поступить невозможно.
https://ukraina.ru/20221012/1039636486.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, владимир путин, россия, вс рф
Новости, мобилизация, Владимир Путин, Россия, ВС РФ
Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
Президент России Владимир Путин считает, что действия покинувших страну мужчин после объявления частичной мобилизации нужно оценивать только с юридической стороны. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане