СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага" - 14.10.2022 Украина.ру
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СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага" - 14.10.2022 Украина.ру
СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
Служба безопасности Украины (СБУ) 14 октября сообщила о поимке очередного "агента России" в Харьковской области
2022-10-14T16:25
2022-10-14T16:25
новости
харьковская область
сбу
задержание
репрессии
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"Приспешника врага удавалось задержать "на горячем" во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Отмечается, что задержанный якобы осуществлял свою деятельность за денежное вознаграждение. Накануне, 13 октября, СБУ отчиталась о задержании в Купянске Харьковской области, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Ей вменяют в вину то, что она продолжала работать во время, когда город занимали российские войска.Правоохранительные органы Харьковской области регулярно отчитываются о новых задержаниях местных жителей, заподозренных в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией и российскими военными. Так, в Волчанске и Купянске были арестованы несколько сотрудников местного лесхоза, а в Изюме – сотрудники полиции.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьковская область, сбу, задержание, репрессии
Новости, Харьковская область, СБУ, задержание, репрессии

СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"

16:25 14.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) 14 октября сообщила о поимке очередного "агента России" в Харьковской области
"Приспешника врага удавалось задержать "на горячем" во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Отмечается, что задержанный якобы осуществлял свою деятельность за денежное вознаграждение.
Накануне, 13 октября, СБУ отчиталась о задержании в Купянске Харьковской области, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Ей вменяют в вину то, что она продолжала работать во время, когда город занимали российские войска.
Правоохранительные органы Харьковской области регулярно отчитываются о новых задержаниях местных жителей, заподозренных в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией и российскими военными. Так, в Волчанске и Купянске были арестованы несколько сотрудников местного лесхоза, а в Изюме – сотрудники полиции.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
09:20
Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра ТереховаКак местная власть наживается на войне, когда простые люди не могут свести концы с концами
 
НовостиХарьковская областьСБУзадержаниерепрессии
 
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