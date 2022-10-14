https://ukraina.ru/20221014/1039757430.html

СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"

СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага" - 14.10.2022 Украина.ру

СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"

Служба безопасности Украины (СБУ) 14 октября сообщила о поимке очередного "агента России" в Харьковской области

2022-10-14T16:25

2022-10-14T16:25

2022-10-14T16:25

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харьковская область

сбу

задержание

репрессии

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"Приспешника врага удавалось задержать "на горячем" во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Отмечается, что задержанный якобы осуществлял свою деятельность за денежное вознаграждение. Накануне, 13 октября, СБУ отчиталась о задержании в Купянске Харьковской области, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Ей вменяют в вину то, что она продолжала работать во время, когда город занимали российские войска.Правоохранительные органы Харьковской области регулярно отчитываются о новых задержаниях местных жителей, заподозренных в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией и российскими военными. Так, в Волчанске и Купянске были арестованы несколько сотрудников местного лесхоза, а в Изюме – сотрудники полиции.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".

https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html

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новости, харьковская область, сбу, задержание, репрессии