https://ukraina.ru/20221014/1039757313.html

"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку

"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку - 14.10.2022 Украина.ру

"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России возмущаются попытками некоторых стран "отменить" русскую культуру, и что россияне не должны вести таким же образом. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции 14 октября в Астане

2022-10-14T16:26

2022-10-14T16:26

2022-10-14T16:26

новости

владимир путин

астана

украинский язык

музыка

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039727468_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_a5de0d171d481cb7c05648c818ade1fd.jpg

Российского лидера попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что житель Москвы Антон Усов был приговорён к крупному штрафу за прослушивание украинской музыки.Он напомнил о том, что украинский язык относится к числу государственных языков Республики Крым, являющейся одним из субъектов РФ. Кроме того, он указал, что не менее трёх миллионов украинцев являются гражданами России, и "отменять" их культуру никто не должен.Если киевский режим считает возможным поддерживать у себя неонацистов, то это не имеет никакого отношения к украинской культуре, добавил президент РФ.

https://ukraina.ru/20220909/1038559587.html

астана

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, астана, украинский язык, музыка, киевский режим