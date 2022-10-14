"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку - 14.10.2022 Украина.ру
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"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку - 14.10.2022 Украина.ру
"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России возмущаются попытками некоторых стран "отменить" русскую культуру, и что россияне не должны вести таким же образом. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции 14 октября в Астане
2022-10-14T16:26
2022-10-14T16:26
новости
владимир путин
астана
украинский язык
музыка
киевский режим
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Российского лидера попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что житель Москвы Антон Усов был приговорён к крупному штрафу за прослушивание украинской музыки.Он напомнил о том, что украинский язык относится к числу государственных языков Республики Крым, являющейся одним из субъектов РФ. Кроме того, он указал, что не менее трёх миллионов украинцев являются гражданами России, и "отменять" их культуру никто не должен.Если киевский режим считает возможным поддерживать у себя неонацистов, то это не имеет никакого отношения к украинской культуре, добавил президент РФ.
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452
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новости, владимир путин, астана, украинский язык, музыка, киевский режим
Новости, Владимир Путин, Астана, украинский язык, музыка, киевский режим

"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку

16:26 14.10.2022
 
 / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России возмущаются попытками некоторых стран "отменить" русскую культуру, и что россияне не должны вести таким же образом. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции 14 октября в Астане
Российского лидера попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что житель Москвы Антон Усов был приговорён к крупному штрафу за прослушивание украинской музыки.

Мы всё время возмущаемся попытками "закрыть" русскую культуру, "отменить" её. Это полный бред, чушь. ...Мы не должны вести себя таким же образом

Владимир Путин
Президент РФ
Он напомнил о том, что украинский язык относится к числу государственных языков Республики Крым, являющейся одним из субъектов РФ. Кроме того, он указал, что не менее трёх миллионов украинцев являются гражданами России, и "отменять" их культуру никто не должен.
25-я Московская Международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 07:30
"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный языкУ России есть традиция помогать тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки, сказал депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина. ру
Если киевский режим считает возможным поддерживать у себя неонацистов, то это не имеет никакого отношения к украинской культуре, добавил президент РФ.
 
НовостиВладимир ПутинАстанаукраинский языкмузыкакиевский режим
 
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