"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России возмущаются попытками некоторых стран "отменить" русскую культуру, и что россияне не должны вести таким же образом. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции 14 октября в Астане
Российского лидера попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что житель Москвы Антон Усов был приговорён к крупному штрафу за прослушивание украинской музыки.
Мы всё время возмущаемся попытками "закрыть" русскую культуру, "отменить" её. Это полный бред, чушь. ...Мы не должны вести себя таким же образом
Он напомнил о том, что украинский язык относится к числу государственных языков Республики Крым, являющейся одним из субъектов РФ. Кроме того, он указал, что не менее трёх миллионов украинцев являются гражданами России, и "отменять" их культуру никто не должен.
9 сентября, 07:30"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный языкУ России есть традиция помогать тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки, сказал депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина. ру
Если киевский режим считает возможным поддерживать у себя неонацистов, то это не имеет никакого отношения к украинской культуре, добавил президент РФ.