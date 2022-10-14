https://ukraina.ru/20221014/1039756940.html

Россия благодарна Эрдогану - Путин

Россия благодарна Эрдогану - Путин - 14.10.2022 Украина.ру

Россия благодарна Эрдогану - Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много сделал для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции

2022-10-14T16:20

2022-10-14T16:20

2022-10-14T16:20

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Ранее Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.Кроме того, Путин обратил внимание на помощь Анкары в организации зернового коридора, но отметил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.В этой связи он раскрыл данные расследования ФСБ, в которых выяснилось, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена из Украины по морю.

https://ukraina.ru/20221013/1039688557.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, эрдоган, турция, украина