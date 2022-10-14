Россия благодарна Эрдогану - Путин - 14.10.2022 Украина.ру
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Россия благодарна Эрдогану - Путин
Россия благодарна Эрдогану - Путин - 14.10.2022 Украина.ру
Россия благодарна Эрдогану - Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много сделал для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции
2022-10-14T16:20
2022-10-14T16:20
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Ранее Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.Кроме того, Путин обратил внимание на помощь Анкары в организации зернового коридора, но отметил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.В этой связи он раскрыл данные расследования ФСБ, в которых выяснилось, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена из Украины по морю.
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новости, владимир путин, эрдоган, турция, украина
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, Турция, Украина

Россия благодарна Эрдогану - Путин

16:20 14.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много сделал для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции
Эрдоган лично включался в работу по обмену пленными на Украине, Россия ему благодарна за это.
Ранее Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.
Кроме того, Путин обратил внимание на помощь Анкары в организации зернового коридора, но отметил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.
В этой связи он раскрыл данные расследования ФСБ, в которых выяснилось, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена из Украины по морю.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 11:44
Эрдоган обозначил приоритеты Анкары на УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября в столице Казахстана Астане назвал цели Турции на Украине. По его словам, это достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом
 
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