https://ukraina.ru/20221014/1039756940.html
Россия благодарна Эрдогану - Путин
Россия благодарна Эрдогану - Путин - 14.10.2022 Украина.ру
Россия благодарна Эрдогану - Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много сделал для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции
2022-10-14T16:20
2022-10-14T16:20
2022-10-14T16:20
новости
владимир путин
эрдоган
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039566006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ceade1745e5bb504e9c0b65b7924abe.jpg
Ранее Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.Кроме того, Путин обратил внимание на помощь Анкары в организации зернового коридора, но отметил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.В этой связи он раскрыл данные расследования ФСБ, в которых выяснилось, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена из Украины по морю.
https://ukraina.ru/20221013/1039688557.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039566006_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9838fede0789d9153246ab760434f1b5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эрдоган, турция, украина
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, Турция, Украина
Россия благодарна Эрдогану - Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много сделал для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции
Эрдоган лично включался в работу по обмену пленными на Украине, Россия ему благодарна за это.
Ранее Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.
Кроме того, Путин обратил внимание на помощь Анкары в организации зернового коридора, но отметил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.
В этой связи он раскрыл данные расследования ФСБ, в которых выяснилось, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена из Украины по морю.