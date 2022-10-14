https://ukraina.ru/20221014/1039756057.html

Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина

Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина - 14.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции 14 октября в Астане. Он в частности рассказал, будет ли ликвидировано украинское государство

2022-10-14T16:17

2022-10-14T16:17

2022-10-14T16:17

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уничтожение

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спецоперация

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Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, сказал глава российского государства. Сейчас необходимости в массированных ударах, отметил Путин. Российским войскам пришлось зайти в Херсонскую область, чтобы разблокировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу, добавил он. Президент заявил, что ни о чем не жалеет. По его словам, текущая ситуация вокруг Украины была неизбежной, и то же самое могло произойти чуть позже в худшей ситуации для России.

https://ukraina.ru/20221014/1039755540.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, украина, уничтожение, россия, спецоперация