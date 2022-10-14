Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина - 14.10.2022 Украина.ру
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Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина - 14.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции 14 октября в Астане. Он в частности рассказал, будет ли ликвидировано украинское государство
2022-10-14T16:17
2022-10-14T16:17
новости
владимир путин
украина
уничтожение
россия
спецоперация
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Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, сказал глава российского государства. Сейчас необходимости в массированных ударах, отметил Путин. Российским войскам пришлось зайти в Херсонскую область, чтобы разблокировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу, добавил он. Президент заявил, что ни о чем не жалеет. По его словам, текущая ситуация вокруг Украины была неизбежной, и то же самое могло произойти чуть позже в худшей ситуации для России.
https://ukraina.ru/20221014/1039755540.html
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новости, владимир путин, украина, уничтожение, россия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, уничтожение, Россия, Спецоперация

Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина

16:17 14.10.2022
 
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Пресс-служба президента Казахстана
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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции 14 октября в Астане. Он в частности рассказал, будет ли ликвидировано украинское государство
Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, сказал глава российского государства.
Сейчас необходимости в массированных ударах, отметил Путин. Российским войскам пришлось зайти в Херсонскую область, чтобы разблокировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу, добавил он.
"Мы же не ставим перед собой задачи по уничтожению Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время... В Крыму проживает два с половиной миллиона человек, два четыреста. Взяли, и воду отрубили там", - сказал Путин.
Президент заявил, что ни о чем не жалеет. По его словам, текущая ситуация вокруг Украины была неизбежной, и то же самое могло произойти чуть позже в худшей ситуации для России.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
16:10
"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на УкраинуПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября предостерег западные государства от введения войск на Украину
 
НовостиВладимир ПутинУкраинауничтожениеРоссияСпецоперация
 
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