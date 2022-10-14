Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Пресс-служба президента Казахстана
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции 14 октября в Астане. Он в частности рассказал, будет ли ликвидировано украинское государство
Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, сказал глава российского государства.
Сейчас необходимости в массированных ударах, отметил Путин. Российским войскам пришлось зайти в Херсонскую область, чтобы разблокировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу, добавил он.
"Мы же не ставим перед собой задачи по уничтожению Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время... В Крыму проживает два с половиной миллиона человек, два четыреста. Взяли, и воду отрубили там", - сказал Путин.
Президент заявил, что ни о чем не жалеет. По его словам, текущая ситуация вокруг Украины была неизбежной, и то же самое могло произойти чуть позже в худшей ситуации для России.