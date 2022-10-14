https://ukraina.ru/20221014/1039755110.html

Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября

Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября - 14.10.2022 Украина.ру

Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с Украиной, работе Генсека ООН по зерновой сделке и теракте на Крымском мосту. В Херсонской области ежедневно задерживают наводчиков ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо. На Украине столкнулись с существенным подорожанием яиц

2022-10-14T16:09

2022-10-14T16:09

2022-10-14T16:09

хроники

эксклюзив

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, как Украина прекратила переговоры о мире. По его словам, у киевских властей пропало желание вести переговоры, как только войска РФ отошли из Киевской области.При этом президент России прокомментировал возможность подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине."Киев принял решение, запрещающее переговоры — о чём здесь можно говорить", - отметил Путин.Он также рассказал о теракте на Крымском мосту. По словам президента РФ, Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена морем. При этом Путин указал, что пока неизвестно, использовался ли для этих целей зерновоз, что может навредить "зерновой сделке".Также Путин отметил, что вопросами зерновой сделки занимается генсек ООН Антониу Гуттереш, "но не всегда это у него получается".Наводчики и не толькоВ Херсонской области ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается, заявил в пятницу врио губернатора региона Владимир Сальдо."Полиция очень эффективно сейчас работает. Почти каждый день выявляют, у нас есть сводка, задерживают наводчиков. Количество их уменьшается, но, тем не менее, они еще есть. Каждый день задерживается от 1 до 5 человек, некоторых из них потом отпускают. Но тех, кто на самом деле подтверждается, что он информировал ВСУ, тех ждет очень серьезное наказание", - заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".За несколько часов до этого пресс-служба Росгвардии сообщила о задержании жителя Херсонской области, бескорыстно передававшего украинской разведке данные о передвижении российских военных через чат в Telegram, но теперь сожалеющего об этом."В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах украинской разведки", - указывалось в сообщении пресс-службы.Задержанный рассказал, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав РФ, заявили в Росгвардии."Дело в том, что я передавал на украинскую разведку через Telegram-канал координаты местоположения военнослужащих РФ. С 2 марта по 20-22 августа, порядка 10 координат. Мне не платили, это было на безоплатной основе. Ну, так получилось, что идейный борец, только вот бороться было не за что. Да, я считал, что поступаю правильно. Сейчас я понимаю, что это было далеко не правильное решение, подвергались опасности и жизни… (российских – Ред.) военных, и мирное население подвергалось опасности", - рассказал задержанный.Задерживают наводчиков и в других регионах."Полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты. Запорожские правоохранители получили информацию о том, что в одном из домов в Бердянске скрывается подозрительный мужчина. Полицейские проверили указанный адрес и установили, что мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области", - сообщил десять дней тому назад член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отметил, при осмотре телефона задержанного установили его связь с военнослужащими ВСУ."При осмотре телефона установлен факт его связи с военнослужащими ВСУ, выявлены фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности содействовать ВСУ методом наведения на военные объекты Вооружённых сил России. Мужчина задержан, проводится проверка", - отметил Рогов.Кроме наводчиков задерживают и шпионов. Так, 14 октября информированный источник сообщил РИА Новости о задержании полицейского в Белгородской области.По данным источника агентства, полицейский подозревается в том, что копировал засекреченную информацию из актуальной базы МВД и передавал их Украине."Он был задержан сотрудниками УФСБ", - добавил собеседник.Источник рассказал, что в отношении задержанного заведено дело по двум статьям.Дорогие яйцаЦена десятка яиц на Украине с 20 сентября выросла с почти 40 грн до почти 70 грн (с почти 68 руб. до почти 119 руб. - Ред.), сообщают украинские СМИ. Как подсчитало издание "Экономическая правда", из-за боевых действий было потеряно 20% промышленного производства яиц.Так, из-за боевых действий сократили производство такие предприятия как "Дмитровская птицефабрика" в ещё занятой ВСУ части ДНР и филиал "Богодуховской птицефабрики" в Харьковской области.Кроме того, Украина потеряла доступ к птицекомплексу "Чернобаевский", который находится в Херсонской области и который был одним из крупнейших производителей яиц в Украине и в входил в компанию "Авангард"."По нашим подсчётам, <...> потеряно около 20% промышленного производства яиц", -заявил журналистам директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.Как следствие, несколько недель назад украинские поставщики яиц начали стремительно повышать оптовые цены на эту продукцию - более чем на 60%. Таким образом цена десятка яиц в магазинах с 32 грн (около 55 руб. - Ред.) в конце августа выросла до 70 грн (около 119 руб. - Ред.) на начало октября.Помимо боевых действий издание указало на четыре фактора.Первый – сезонность. Летом производство яиц в домохозяйствах традиционно растет, так что с увеличением предложения цены на них падают. Осенью – наоборот – растут.Второй – экономические проблемы. Из-за боевых действий возросла стоимость производства, поэтому предприятиям пришлось внепланово избавляться от поголовья кур-несушек. Также частично остановилась инкубация яиц для получения цыплят.Как заявил в комментарии изданию замминстра агрополитики Украины Тарас Высоцкий, на возобновление количества поголовья в областях, где традиционно выращивают яичных кур, нужно по меньшей мере два-три месяца, из-за чего и возник "временный лаг"Третий – дорогое производство. После "зерновой сделки" в Стамбуле в цены на зерно на внутреннем рынке Украины выросли, а они формируют стоимость комбикорма, на которую приходится 65-70% себестоимости яйца. Также сказалась на произошедшем и корректировка официального курса гривны.Четвертый фактор – логистика. Удорожание энергоносителей для промышленных потребителей увеличило стоимость логистических затрат.При этом ритейлеры указывают, что в последнее время спрос на яйца возрос из-за желания украинцев сделать запасы.

https://ukraina.ru/20221014/1039732345.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив