https://ukraina.ru/20221014/1039751912.html

Современнейшее оружие России, разочарование НАТО: что говорили об Украине в мире 14 октября

Современнейшее оружие России, разочарование НАТО: что говорили об Украине в мире 14 октября - 14.10.2022 Украина.ру

Современнейшее оружие России, разочарование НАТО: что говорили об Украине в мире 14 октября

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T16:57

2022-10-14T16:57

2022-10-14T18:14

эксклюзив

россия

спецоперация

украина

сша

александр лукашенко

переговоры

крымский мост

взрыв

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Наглость Зеленского перешла все границыНа фоне атак Вооружённых Сил РФ военных целей и объектов инфраструктуры президент Украины Владимир Зеленский в последние дни стал с ещё большей настойчивостью требовать от Запада увеличить финансирование и нарастить поставки оружия.«Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?» — заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.Он подчеркнул, что американские политики называют спонсирование Украины гуманитарной помощью, хотя таковой она не является.«Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчёты? Нет! Это настоящее военное спонсирование!» — недоумевает журналист.Лукашенко объясняетВ интервью американскому телеканалу NBC президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на Украине.«Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это ещё не всё. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия», — заявил он.В результате атак, нанесённых 10 и 11 октября, как подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко, повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны. По имеющейся информации, ВСУ пришлось перейти на резкую экономию топлива, используемую для техники в зоне боевых действий.«Что касается украинского конфликта, — то, что вы говорите: "Он (Владимир Путин. — Ред.) там не одерживает победу". Но в этой войне и вы (Запад. — Ред.) не одерживаете победу. 50 государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы», — подчеркнул Лукашенко.На переговорах в марте РФ и Украина достигли компромисса, но в последний момент Киев получил от Запада распоряжение не подписывать мирное соглашение с российской стороной.«Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. <...> Главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия. Не догадываетесь кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков. Есть ядерное оружие — пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу — цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», — призвал президент Белоруссии.По его словам, мирное решение конфликта на Украине выгодно для всех, в том числе и для США. Американцам нужно было подключиться к переговорам по урегулированию ситуации дипломатическим путём, а не направлять Киеву всё большее количество самых современных видов оружия. Тем более ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят, уверен Лукашенко.«Бесперспективность развития нынешней ситуации, как она складывается на Украине, признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких. Возьмите, допустим, Турцию. Она не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться», — добавил белорусский лидер.О вине Украины в теракте на Крымском мосту говорят во всём миреВ отличие от многих предыдущих ситуаций в истории с терактом на Крымском мосту западные СМИ Украину не выгораживают, а, наоборот, открыто говорят о её причастности к взрыву 8 октября.«На прошлой неделе в результате украинской атаки был повреждён важный мост через Керченский пролив», — говорится в первой строке статьи американского издания Newsweek.После взрыва появились слухи, что Россия вскоре может оказаться не в состоянии снабжать своих военных в Херсонской области, но атака не вывела мост из строя полностью — движение легкового автотранспорта возобновилось уже вечером того же дня, отмечается в публикации.«В военном отношении мало что изменилось. Информационное пространство пострадало гораздо больше, чем ситуация на местах», — сказал в комментарии изданию аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

https://ukraina.ru/20221011/1039624634.html

https://ukraina.ru/20221014/1039701307.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, спецоперация, украина, сша, александр лукашенко, переговоры, крымский мост, взрыв