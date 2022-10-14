https://ukraina.ru/20221014/1039748875.html

Карибский кризис: "наихудшее поражение в американской истории" или "предательство" Хрущева?

Карибский кризис: "наихудшее поражение в американской истории" или "предательство" Хрущева? - 14.10.2022 Украина.ру

Карибский кризис: "наихудшее поражение в американской истории" или "предательство" Хрущева?

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T17:00

2022-10-14T17:00

2022-10-14T17:00

история

1960-е

сша

хрущев

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В последние месяцы в СМИ все чаще можно увидеть, как эксперты и политики сравнивают нынешние события на Украине с Карибским кризисом 1962 года. А поскольку "официальным началом" тех событий считается дата 14 октября, то стоит, наверное, действительно посмотреть на ту, относительно недавнюю историю, и попытаться понять, что привело к противостоянию СССР и США вокруг Кубы, и как сторонам все же удалось избежать тотальной ядерной войны.Несмотря на то, что современная историография датирует начало Карибского кризиса 14-м октября 1962 года, все началось несколько раньше. И, что интересно, вовсе не на Кубе.В 1952 году в НАТО вступила Турция. Страна потребовала от США гарантий собственной безопасности. И эти гарантии были американцами предоставлены, правда в весьма своеобразном виде: методом размещения в 1961 году ракет с ядерными боеголовками средней дальности "Юпитер" неподалеку от города Измир.Проблема была в том, что эти ракеты накрывали практически всю европейскую часть России, включая Москву. А время их подлета было столь незначительным, что в случае ядерной войны, Советский Союз просто не успевал адекватно ответить ни Турции, ни Штатам.Советское руководство было, таким образом, поставлено в весьма непростую ситуацию, которая требовала того, что сейчас называется "ассиметричный ответ". И тут, руководители государства вспомнили про "Остров Свободы", то есть, про Кубу.Вообще, начать стоит с того, что революция на Кубе случилась еще в 1959 году.И, что удивительно, поначалу ни США, ни СССР не особо обратили на этот факт внимания. В Советском Союзе по данным ряда историков просто до последнего не верили, что у Фиделя Кастро и Че Гевары хоть что-то получится. А потому, вопреки сложившейся на тот момент практике Советский Союз Кубинскую революцию материально не поддержал.Что касается Штатов, то тут все еще более странно.Кастро, не получив поддержки от СССР, сначала попытался выстроить адекватные союзнические отношения с Америкой. И даже приехал в Вашингтон, но тогдашний президент Штатов, Дуайт Эйзенхауэр попросту отказался встречаться с новым кубинским лидером. При этом даже не по каким-то политическим причинам, а просто счел подобную встречу пустой тратой времени, в и без того напряженном рабочем графике.И вот после этого Кастро очень обиделся на США и начал проводить полномасштабную национализацию на Кубе, выдавливая из страны американских крупных частных предпринимателей, которые на тот момент владели, например, практически всей сахарной промышленностью.Собственно, уже на этом этапе можно увидеть, что ситуация с Кубой и с Украиной кардинально отличаются. Поскольку Украина изначально была крайне важна и для Штатов и условного коллективного Запада, и для России.С другой стороны, после действий Кастро, в Штатах всё же "проснулись" и ввели против Острова Свободы санкции, отказавшись покупать сахар и поставлять нефть и газ. Эта экономическая блокада могла бы крайне тяжело отразиться на состоянии Кубы, да и режима Кастро в целом.Но тут в эти процессы вмешался уже Советский Союз, и начал Кубе помогать. Закупая, например, кубинский сахар, и развивая топливно-энергетическую систему страны, строя уникальные ТЭЦ, которые работали на отходах от переработки сахарного тростника.В общем, к 1962 году отношения СССР и Кубы были не просто партнёрскими, а вполне себе дружескими. А вот в Штатах стали постепенно осознавать, что Куба становится для них проблемой национальной безопасности. И, в целом, Карибский кризис эти опасения подтвердил.В общем, когда угроза ракет в Турции встала вперед советским руководством в полный рост, то далее события развивались стремительно.С Кастро договориться о размещении советского военного контингента, техники и ракет на Кубе удалось сразу же. И далее, с лета 1962 года началось активное планирование секретной операции по переброске солдат, техники и ядерного оружия на Остров Свободы.Сама эта операция, разработанная непосредственно Генштабом ВС СССР, под командованием маршала Ивана Христофоровияа Баграмяна, получила название "Анадырь". Такое название тоже было выбрано не случайно, а чтобы в случае утечки информации, запутать американцев, чтобы те до последнего не понимали, куда и что собирается переправлять Советский Союз.Самое интересное, что первые советские корабли на Кубу пришли еще в августе. Разгрузка была начата в начале сентября. И на момент начала октября на Острове Свободы уже базировалось несколько советских ракет средней дальности.Но в Вашингтоне осознали весь масштаб происходящего у них буквально под носом только после того, как 14 октября с самолета U-2 пилот Ричард Хейзер сделал несколько снимков этого стратегического оружия. Собственно, с этого момента и принято отсчитывать официальное начало Карибского кризиса.Американские военные советники рекомендовали президенту Кеннеди начать немедленное вторжение на Кубу. При этом, даже без вынесения данного вопроса на площадку ООН.Но в итоге вторжения не состоялось. Принято было решение о введении морской блокады Острова Свободы. Эти меры единогласно поддержали и члены Организации американских государств.Правда, здесь был тонкий политический нюанс. Блокада называлась "карантином", поскольку сам по себе термин "блокада" автоматически означал, что США начали военные действия. А Кеннеди не хотел прослыть тем президентом, который "на ровном месте" начал войну.Вина за это действительно лежала бы только на США. Поскольку на тот момент ни Куба, ни СССР никак не нарушали тогдашних международных договоров, касающихся размещения ядерного оружия.В общем-то, даже несмотря на этот "карантин", Советский Союз успел перебросить на Кубу достаточное количество ядерных ракет, чтобы в США поняли, что военными действиями ситуацию уже не решить. А потому, начались переговоры.Хотя и не без печальных военных инцидентов, как, например, в случае со сбитым и погибшим американским летчиком Рудольфом Андерсоном, который на U-2 делал над Кубой очередной разведывательный полет.В общем, если опускать все военные события, то в итоге СССР и США пришли к необходимости конструктивных переговоров. И, более того, компромисс был достигнут. США гарантировали Кубе безопасность, снимали блокаду, то есть, простите, карантин, и убирали ракеты из Турции. СССР в свою очередь, убирал военный контингент и ракеты с Острова Свободы.Важно отметить, что на тот момент, это решение не понравилось практически никому.Что в Советском Союзе, что в США нашлись высокопоставленные чиновники и военные, которые обвиняли своих лидеров в "политическом и стратегическом поражении".Ряд историков вообще считают, что одной из главных причин снятия Хрущева с должности в 1964 году, было именно это "поражение" в Карибском кризисе. С Кеннеди все вышло вообще печально, но это уже другая история. А тогдашний начальник штаба воздушных сил США генерал Лемей назвал отказ от атаки Кубы "наихудшим поражением в американской истории".Недоволен был и Кастро, который опасался, что США не будут соблюдать гарантии безопасности, а уход советских военных расценил, практически, как "предательство". Турецкое руководство демонтаж американских ракет под Измиром, расценило аналогично, только уже по отношению к США.С другой стороны, после Карибского кризиса до политических элит мировых держав дошло, насколько близко они были к ядерной войне на полное уничтожение. И это дало старт антивоенному движению и многочисленным движениям за ядерное разоружение.Ну, и нельзя не отметить, появление так называемого "красного телефона". Прямой телефонной связи между Вашингтоном и Москвой, чтобы лидеры мировых держав могли оперативно вести диалог в случае возникновения кризисных ситуаций.Что характерно, этот "красный телефон", существует и сейчас, сменив название на "систему прямой цифровой связи". Правда, учитывая нынешние украинские события, как-то он не то, чтобы помогал. Хотя, дело тут, думается, не в телефоне, а в том, что нынешние американские политические элиты – это совсем не то, что государственная номенклатура периода Эйзенхауэра и Кеннеди. А потому, есть мнение, что кризис на Украине будет носить куда более затяжной и глобальный характер.

https://ukraina.ru/20190603/1023776502.html

https://ukraina.ru/20210903/1032181498.html

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https://ukraina.ru/20200610/1027940927.html

https://ukraina.ru/20221014/1039701432.html

https://ukraina.ru/20210310/1030786489.html

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2022

Александр Чаусов

Александр Чаусов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаусов

история, 1960-е, сша, хрущев