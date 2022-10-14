https://ukraina.ru/20221014/1039748336.html

Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ

Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ - 14.10.2022 Украина.ру

Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ

Если в "вашингтонском обкоме" между собой окончательно передерутся республиканцы с демократами и трамписты с байденовцами, а политический хаос, который уже... Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T16:17

2022-10-14T16:17

2022-10-14T16:17

интервью

россия

всу

нато

иностранные наемники

инфраструктура

энергетика

донбасс

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Если в "вашингтонском обкоме" между собой окончательно передерутся республиканцы с демократами и трамписты с байденовцами, а политический хаос, который уже топит Америку, будет устраняться за счет внешнего фактора, теоретически США могут применить план "Б", чтобы попытаться втравить европейцев как НАТО в этот конфликт. Сами по себе они в любом случае останутся в стороне. Но спровоцировать НАТО как представителей единого Запада могут, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван Павлович, давайте начнем с простых вещей. Наши удары по энергетической инфраструктуре Украины – это исключительно ответ на Крымский мост? Или мы действительно ставим целью парализовать украинскую военную машину?- Не будем скрывать, что катализатором этих событий стал террористический удар Украины по Крымскому мосту. Но стратегический замысел был заранее понятен. Здесь есть несколько факторов.Первое – удар по стратегическому тылу противника. Когда наносятся такие воздушные удары по объектам критической инфраструктуры, это сказывается не только на глубоком тылу. Это касается самой линии фронта. Тут есть и моральный фактор. Противник понимает, что теперь в его глубоком тылу так же неспокойно, как и на передовой, это серьезно сказывается на боевом духе.Второе – эта критическая инфраструктура, хоть и гражданская, но приобрела военный характер. Коммуникации ВСУ, работа штабов и центры разведки напрямую связаны с электричеством. Ведь удары наносятся не только по объектам энергетики, но и по железнодорожным узлам, и по другим объектам, которые влияют на общую ситуацию.Так что эта наша операция носит стратегический характер и уже оказывает общее влияние на ситуацию. Более того, такие удары повлияют и на отношение Европы к этому конфликту. США – все равно, они за океаном и только счет ведут. Зато Европа серьезно зависит от разного рода энергетических вопросов.- В Минобороны до этого часто докладывали, что мы наносим удары по складам и расположению противника в тылу. Почему этого оказалось недостаточно для победы?- Этого изначально было недостаточно. Мы проводили подобного рода операции, но не в таком масштабе. Мы били по коммуникациям и тяговым подстанциям, но это носило ограниченный характер. Все-таки был подход такой, что это гражданская инфраструктура, которую нужно трогать в последнюю очередь. Но после событий, которые сама спровоцировала Украина, был использован другой сценарий. Мы постоянно наносим удары по штабам и позициям противника. Но еще не били по гражданской инфраструктуре, которая приобрела военный характер.- Ставим ли мы своей целью устроить Украине тотальный блэкаут? Или можно добиться результатов более мягкими методами?- Это зависит от Украины и от европейцев. Вопрос в том, хотят ли они дальше помогать своему нежеланному союзнику, или Европа действительно устала от Украины и пытается только откупиться деньгами. Отмечу, что оружия европейцы посылают все меньше и меньше.Если они будут вынуждены влезть в ситуацию по разрешению энергетического кризиса на Украине, это усугубит их собственную энергетическую ситуацию, потому что на дворе почти зима. Они это прекрасно понимают. Посмотрим, готовы ли они сами решить эту проблему.Где-то Украина, перераспределив энергопотоки, сумела восстановить утерянные позиции по обеспечению. Но инфраструктуру все равно надо восстанавливать, а постоянно заниматься перераспределением сложно.Кроме того, базовым элементом в энергосистеме Украины остаются атомные станции (60%). Если будут перебиты их линии поставки электроэнергии, дополнительную электроэнергию будет неоткуда взять. Это действительно приведет к блэкауту.- Вы сказали про фактор Европы. Есть ли у европейских элит политическая воля, чтобы вырваться из-под власти Вашингтона и проводить самостоятельную политику?- Конечно, нет. Все, кто находится во главе европейских стран – это американская клиентела. Они прошли американские университеты в прямом и переносном смысле, они воспитаны исключительно проамерикански. Их политические воззрения могут поменяться только в том случае, если эти воззрения поменяются в Вашингтоне.Другое дело, что и во Франции, и в Германии народ просто выходит на улицы. Это может привести к банальной смене власти. Вряд ли это закончится переворотами. Просто отказом от политиков, которые еще недавно считались политиками, ведущими страну к процветанию. Люди будут обращаться к новым политикам, которые придерживаются более традиционных ценностей.Посмотрите, что произошло в Италии. Там к власти пришли консерваторы. Да, Италия не имеет решающего голоса в политических и экономических делах Европы, но это тоже не последняя страна. И это можно рассматривать как пример для других стран Европы.Так что в Европе политическая элита не собирается вырываться от диктата США. Но ее могут оттуда вырвать.- Ощущаете ли вы, что удары по инфраструктуре сказались на темпах продвижения ВСУ на юге и на севере?- Ситуация на фронте стабильно-напряженная. На севере мы начали продвигаться и занимать оставленные позиции. Линия Кременная-Сватова укреплена, и Украина ничего не может с этим поделать.На херсонском направлении все попытки прорыва были остановлены. Да, в "серой зоне" у них был некоторый успех, но это было несколько дней назад. На фоне наших ударов все это погасло. На запорожском направлении они тоже не могут начать наступление, о котором столько говорится.На донецком направлении – тоже все очевидно. Продвижение наших сил медленное, но оно есть. В Артемовске бои идут в городе, занята часть населенных пунктов в его предместье. Наши силы по сути вышли в центр города. Артемовск очень важен, за него ВСУ дерутся отчаянно, но их оттуда выжимают.Но связывать эти события с ударами по стратегическому тылу Украины пока рано. Это как взрывная волна. Она должна дойти и накрыть позиции на фронте. Они должны осознать это. Быстро это не произойдет, но определенные отголоски уже есть.Реальную информацию о происходящем в тылу украинские боевики на фронте не получают. Но когда в режиме сарафанного радио все это дойдет до них в том объеме, который может на них повлиять, они это испытают на себе в полной мере.- Вы сказали про Артемовск. Почему мы не отказываемся от первоначального плана по Донбассу и держим там "вагнеровцев", нашу самую боеспособную часть?- Это стратегическая, политическая и идеологическая целесообразность. Это главный фронт. После падения Артемовска все равно должен состояться выход на Краматорск и Славянск, что критически важно для бойцов Народной милиции. Падение Артемовска будет означать обреченность этих двух важных пунктов, потому что они имеют политическое значение для Киева. А когда Славянск и Краматорск будут взяты, это будет означать освобождение ДНР, которая уже стала Россией.- Действительно ли враг бросил на это наступление все резервы, что теперь путь на Киев и Западную Украину свободен? Или они где-то что-то припрятали?- Не надо недооценивать противника. Очевидно, ВСУ пытаются маневрировать своими резервами по фронту. Но они ограничены. Они пытаются наступать по двум направлениям, что требует постоянное подтягивание новых сил. А на центральном направлении наступают российские войска, а тут уже нужны силы для сдерживания.По сути, противник сейчас маневрирует резервами на угрожающих направлениях, где, как им кажется, намечается успех. Большие резервы оставить в тылу они не могут еще и потому, что заговорили об угрозе с белорусской территории, для купирования которой потребуется группировка в 15-20 тысяч. Эту группировку в необходимый момент они могут перебросить на восточное направление.- Могут ли в случае наших успехов страны НАТО напрямую вмешаться в этот конфликт? Если да, сможем ли мы их сдержать без применения тактического ядерного оружия?- НАТО пока всячески демонстрирует напрямую вмешиваться в этот конфликт. Но они поставляют оружие и увеличивают число наемников на территории Украины.Чтобы наемники прибывали, их страны либо должны закрыть на это глаза, либо вербовать их напрямую. Этим занимается Польша. Поляков там очень много. Еще там много канадцев и американцев. Они могут таким образом изменить численный перевес. Но тут есть опасность. Наемников много не бывает, а денег они будут требовать много. Собрать такое количество – довольно сложно.Если же в "вашингтонском обкоме" между собой окончательно передерутся республиканцы с демократами и трамписты с байденовцами, и политический хаос, который уже топит Америку, будет устраняться за счет внешнего фактора, то теоретически США могут применить план Б, чтобы попытаться втравить европейцев как НАТО в этот конфликт.Сами по себе они в любом случае останутся в стороне. Но спровоцировать НАТО как представителей единого Запада, могут.

https://ukraina.ru/20221014/1039735426.html

https://ukraina.ru/20221014/1039704311.html

https://ukraina.ru/20221014/1039671283.html

https://ukraina.ru/20221014/1039738479.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, нато, иностранные наемники, инфраструктура, энергетика, донбасс