Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся - 14.10.2022 Украина.ру
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Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся
Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся - 14.10.2022 Украина.ру
Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся
России нужно организовать борьбу с украинскими нацистами на примере ликвидации бандеровского подполья в годы после Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру
2022-10-14T14:21
2022-10-14T14:21
новости
украина
гончаров
военная
борьба
бандеровцы
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Десятилетие после победы в Великой Отечественной войне на территории современной Украины советские войска воевали с бандеровским подпольем. История борьбы, организация и результаты должны быть изучены российскими спецслужбами, а опыт - применен в нынешних реалиях, заявил Гончаров. Россия должна понимать, что тоже должна действовать, сказал он. На территории Украины не проводятся диверсии, хотя есть спецслужбы, которые могут их проводить. "Чего мы ждем?" - спросил Гончаров.
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новости, украина, гончаров, военная, борьба, бандеровцы
Новости, Украина, Гончаров, военная, борьба, бандеровцы

Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся

14:21 14.10.2022
 
Украина - государство-террорист
Украина - государство-террорист
Читать в
России нужно организовать борьбу с украинскими нацистами на примере ликвидации бандеровского подполья в годы после Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру
Десятилетие после победы в Великой Отечественной войне на территории современной Украины советские войска воевали с бандеровским подпольем. История борьбы, организация и результаты должны быть изучены российскими спецслужбами, а опыт - применен в нынешних реалиях, заявил Гончаров.
"Офицеры, которые сейчас воюют и жертвует жизнями, не могут одновременно воевать, охранять склады, охранять атомные станции, железнодорожные вокзалы, ловить диверсантов, работать с агентурой. Они не могут это делать в одном лице. Поэтому надо создавать специальное подразделение, управление. Как бы кому-то не нравилось название СМЕРШ, без этого мы не обойдемся", - сказал Гончаров.
Россия должна понимать, что тоже должна действовать, сказал он. На территории Украины не проводятся диверсии, хотя есть спецслужбы, которые могут их проводить.
"Чего мы ждем?" - спросил Гончаров.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения Альфа Центра специального назначения ФСБ РФ Сергей Гончаров
13:54
Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении УкраиныРоссии нужно выстроить жесткую информационную политику и пересмотреть военную концепцию по отношению к Украине. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру
 
НовостиУкраинаГончароввоеннаяборьбабандеровцы
 
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