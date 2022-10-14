https://ukraina.ru/20221014/1039740759.html

Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся

Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся - 14.10.2022 Украина.ру

Ветеран "Альфы" Гончаров: без СМЕРШ на Украине не обойдемся

России нужно организовать борьбу с украинскими нацистами на примере ликвидации бандеровского подполья в годы после Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров на конференции "Украина – государство-террорист", организованной изданием Украина.ру

2022-10-14T14:21

2022-10-14T14:21

2022-10-14T14:21

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Десятилетие после победы в Великой Отечественной войне на территории современной Украины советские войска воевали с бандеровским подпольем. История борьбы, организация и результаты должны быть изучены российскими спецслужбами, а опыт - применен в нынешних реалиях, заявил Гончаров. Россия должна понимать, что тоже должна действовать, сказал он. На территории Украины не проводятся диверсии, хотя есть спецслужбы, которые могут их проводить. "Чего мы ждем?" - спросил Гончаров.

https://ukraina.ru/20221014/1039739663.html

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новости, украина, гончаров, военная, борьба, бандеровцы